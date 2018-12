Schutz erhaltenswerter Bäume mittels Bebauungsplänen

Flecken Lemförde verzichtet auf Satzung

Lemförde - Auch in Zukunft sollen einzelne erhaltenswerte Bäume und Baumgruppen im Flecken Lemförde in Bebauungsplänen unter Schutz gestellt werden. Auf den Erlass einer Baumschutzsatzung wird verzichtet. Darauf verständigte sich der Rat des Fleckens in seiner jüngsten Sitzung. Auf Anregung von Dr. Gitta Egbers (SPD) soll eine „Baumsichtungsgruppe“ aus Mitgliedern der Fraktionen gebildet werden, die sich die Bäume ansieht, die aus ihrer Sicht schützenswert sind.