Schuppen in Marl in Brand

Einsatz für Feuerwehren

+ © Feuerwehr/Schütz In Marl hatte die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen einen brennenden Schuppen zu löschen. © Feuerwehr/Schütz

Marl – Zu einem brennenden Schuppen wurden die Ortsfeuerwehren aus Marl und Lemförde am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren in die Botterstraße nach Marl per Sirene und Funkmeldeempfänger alarmiert. Ein Anwohner hatte den Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr gerufen, berichtete der Lemförder Feuerwehr-Pressesprecher Michael Schütz.