Schulrekorde für Anna Abrams und Ruhelah Khoca

Starke Leistungen bei Bundesjugendspielen an der Lemförder Grundschule

+ Besonders geehrt wurden die fünf besten Sportler, Urkunden aber gab es für alle Grundschüler, die bei den Bundesjugendspielen mitgemacht hatten. Foto: Mühlke

Lemförde – Gleich zwei Schulrekorde in den Laufdisziplinen über 800 und 50 Meter konnte Anna Abrams aus der Klasse 4a aufstellen, bei den Jungen stellte ihr Klassenkamerad Ruhelah Khoca ebenfalls zwei Rekorde auf: im Schlagballwurf und beim 800-Meter-Lauf. „Eine tolle Leistung“, bestätigte Heidrun Gerdes, Sportlehrerin an der Grundschule Lemförde den Beiden, die wie alle Schüler der Klassen zwei bis vier an den Bundesjugendspielen teilgenommen hatten.