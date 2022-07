20 wollten König von Hüde sein, Dennis Brinkmann schaffte es

Von: Simone Brauns-Bömermann

Die Hüder Schützen freuen sich: Der Hofstaat um Königspaar Dennis und Lena Brinkmann ist wieder komplett. © sbb

Der Schützenverein Hüde-Sandbrink-Burlage freut sich über einen kompletten Hofstaat. Neuer König ist Dennis Brinkmann und mit Ehefrau Lena an seiner Seite.

Hüde – „Wir zählten 20 Königsanwärter“, freute sich Präsidentin Melanie Gilgenbach zur Proklamation am Montagabend. Gegen die starke Konkurrenz setzte sich schließlich Dennis Brinkmann durch. Als „Der Gerechte“ bestieg er den Thron des Schützenvereins Hüde-Sandbrink-Burlage – an seiner Seite seine Ehefrau Lena „Die Tanzmaus“.

Unterstützung erhält das Königspaar von Adjutant Sebastian Richmann und den Ehrendamen Nicole Fennker und Melanie Tomoor. Vizekönig wurde Friedrich Pfannenschmidt, der die Schützenscheibe mit Sümmer-See-Motiv den Abend über nicht mehr aus der Hand gab.

Der Jugendkönig heißt in Hüde Kronprinz. 2022 trägt er den Namen Simon Selbach „Der Ausdauernde“. Berentje Siebert begleitet ihn als seine Kronprinzessin mit dem Beinamen „Die Apothekerin“ durch das Schützenjahr. Ehrendamen sind Sinja Dümmermann und Alicia Koggenhop, Adjutant wurde Finn Gilgenbach. Zweitbeste Schützin und damit Vizekönigin wurde Inka Seel.

Bei den Kindern des Schützenvereins legte sich Tarje Klostermann richtig ins Zeug. Er holte sich den Kinderkönigstitel und regiert zwar ohne Königin, dafür aber in „reiner Jungen-Gang“ mit Kindervizekönig Tim Heseker, in Doppelfunktion als Adjutant und Vizekönig Tim Heseker und Adjutant Thore Klostermann.

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, fasste Gilgenbach die zwei vergangenen Jahre ohne Schützenfest zusammen. 2020 fand eine kleine Rundreise des Hofstaates „auf Abstand“ zum Schützenvolk statt, im vergangenen Jahr trafen sich die Schützen zum Schützenfesttermin in kleiner Runde.

„Ein großes Dankeschön an die scheidenden Majestäten, die sich vorbildlich in dieser schwierigen Zeit einsetzten“, lobte die neue Präsidentin der Hüder Schützen. Jens Meyer, der drei Jahre lang König in Hüde war, wurde zum Stabsfeldwebel befördert.