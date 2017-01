Schützenverein Brockum: Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

Brockum - Dem Schützenverein Brockum steht einiges an Arbeit und Planungen ins Haus. Dies wurde an den Ausführungen von Präsident Sebastian Lampe anlässlich der Jahreshauptversammlung deutlich. Als Großereignis steht den Brockumern das Kreiskönigstreffen 2018 vor der Tür. Dieses wird am 8. und 9. September veranstaltet. Es werden etwa 60 Vereine erwartet.

„Zur Ausrichtung des Kreiskönigstreffens wird die Unterstützung des gesamten Vereins benötigt“, warb Präsident Lampe bei den Mitgliedern. Die Vorplanungen haben begonnen.

Fertig sein soll bis dahin auch die Erweiterung der Schützenhalle. Laut Lampe soll im Bereich der Küche angebaut werden, um zusätzliche Lagerfläche von 50 Quadratmetern zu schaffen. Die ersten Arbeiten sollen im Februar beginnen. In seinem Bericht hatte Lampe zuvor auf die Höhepunkte des vergangenen Schützenjahres hingewiesen und besonders hervorgehoben, dass sich der Verein jetzt auch in den diversen Verbänden im Vorstand engagiert.

Den Berichten der Betreuer und Spartenleiter folgte der Kassenbericht von Thomas Uhe, bei dem er auch auf die Mitgliederzahlen einging. In 2016 gab es zwölf Neuanmeldungen, denen 16 Abmeldungen gegenüber standen. Somit hat der Verein per 31. Dezember 460 Mitglieder. Die Versammlung beschloss einstimmig, die zwölf Neuanmeldungen in den Verein aufzunehmen.

An dem von Uhe vorgelegten Zahlenwerk hatten die Kassenprüfer Matthias Schwandt und Timo Dittgen nichts auszusetzen. Die Entlastung von Kassenwart und Vorstand erfolgte einstimmig.

Bei den anstehenden Wahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt: Stellvertretender Vorsitzender Benjamin Priesmeier, Kassenwart Thomas Uhe, Zugführer Zug III Dieter Schumacher und stellvertretender Schriftwart Björn Frerking,

Neue Damenwartin wurde Nadine Borchert, Nicole Meyer schied als Damenbetreuerin aus.

Auf den neu geschaffenen Posten des stellvertretenden Hallenwartes wurde Thorsten Schütz berufen. Zum neuen zweiten Kassenprüfer wurde Markus Morawski-Hein einstimmig gewählt. Timo Dittgen ist zum ersten Kassenprüfer aufgestiegen.

Reinhard Vogt hat auf eigenen Wunsch nach 21 Jahren den aktiven Dienst als Kommandeur niedergelegt, Jürgen Dettmar quttierte seinen Dienst als Kommandeur nach zehn Jahren. Präsident Lampe bedankte sich bei beiden mit Präsenten.

Für Vogt und Dettmar rückten Bastian Schwenker und Florian Plaggemeyer in das Team der Kommandeure nach.

hwb