Schützen ehren Laura Sophie Cordes

Brockum - Präsident Karl-Friedrich Scharrelmann und Damensportleiterin Verena Wieling-Schröder vom Bezirks-Schützenverband Grafschaft Diepholz oblag am Samstag die angenehme Aufgabe, auf der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Brockum eine Ehrung vorzunehmen. Zu Beginn seiner Laudatio wies Scharrelmann auf die exzellente Nachwuchsarbeit der Brockumer hin, aus deren Talentschmiede auch die elfjährige Laura Sophie Cordes hervorging. Im Jahr 2014 hatte sie mit dem Lichtpunktschießen begonnen und prompt im folgenden Jahr die Kinderkönigswürde im Verein errungen.

Das war auch die Initialzündung, regelmäßig alle 14 Tage am Übungsschießen teilzunehmen, das von einem wechselnden Betreuerstab angeboten wird. Erste Erfolge stellten sich ein, denn bei den Rundenwettkämpfen des Kreisverbandes I gab es erste Plätze in der Einzelwertung und mit der Mannschaft. Wurde zuerst das Auflageschießen favorisiert, so gingen die Präferenzen dann zum anspruchsvolleren Freihandschießen über.

Beim Bezirksjugendpokal belegte sie den ersten Platz und am 5. Juni 2016 schaffte sie es, in Bassum die Landesverbandsmeisterschaft im Lichtpunktgewehrschießen der weiblichen Schüler B gegen 46 Konkurrentinnen zu gewinnen und damit den ersten „großen“ Titel der Landesmeisterin einzufahren.

Geehrt wurde sie aber für den Norddeutschland Cup, den die Landesverbände NSSV, NWDSB, HH und ND überregional in Hannover ausrichteten. Trotz Umstellung auf einen fremden Schießstand und eine neue Entfernung – statt bisher fünf nun zehn Meter – wurde dieses Handicap vorzüglich gemeistert. Lag Laura nach zehn Wertungsschüssen noch vorn, so musste sie sich am Ende mit 139,1 Ring der Siegerin, die 140,2 Ring erzielt hatte, beugen.

Medaille wird nachgereicht

Dieser hervorragende zweite Platz von Laura Sophie Cordes wurde von Karl-Friedrich Scharrelmann mit einer Urkunde gewürdigt. Auch in der Mannschaftswertung mit Leni Mattfeld und Jenna Lynn Wolf wurde ein respektabler vierter Rang erreicht.

Die Medaille für Laura Sophie Cordes wird aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht, da sie sich noch in Mallinghausen befindet, wo Jugendsportleiterin Britta Löhmann es wegen der widrigen Straßenverhältnisse mit akutem Glatteis vorzog, auf die Fahrt quer durch den Kreis nach Brockum zu verzichten.

wb