Lembruch - Von Melanie Russ. Ihr Alter sieht man „Manon“ nicht an. Dabei ist sie stolze 87 Jahre alt und war manches Mal Wind und Wetter ausgesetzt. Auch ihre Maße sind beeindruckend: 11,5 Meter lang, aber nur 1,60 breit. Selbst für den erfahrenen Bootsbauer Jens Dannhus ist der Schärenkreuzer etwas ganz Besonderes. „Das ist schon ein imposantes Boot“, schwärmt er beim Blick auf den Segler, den er im Auftrag eines Rahdener Geschäftsmannes in seiner Lembrucher Werft restauriert.

„Das ist eigentlich verrückt“, sagt Dannhus über die ungewöhnliche Form. Für Segler, die es gerne gemütlich haben, ist der Schärenkreuzer wahrlich nichts. Er glänzt durch Minimalismus. Zwei, maximal drei Personen haben auf dem schmalen Boot Platz, an einen wärmenden Ofen oder eine kleine Küche, wie es sie in den Kabinen doppelt so breiter Boote gibt, ist beim Schärenkreuzer gar nicht zu denken. Dafür wirkt er sehr elegant und ist dank seines schmalen Rumpfes und seines großen Segels unheimlich schnell – und damit perfekt geeignet für Regatten auf dem Wannsee.

Der betagte Segler hat eine lange Reise hinter sich. Im vergangenen Sommer haben ihn Jens Dannhus und der Eigentümer mit einem Anhänger vom Vorbesitzer aus Sundsvall abgeholt – einer schwedischen Hafenstadt am Bottnischen Meerbusen, etwa 1000 Kilometer nördlich von Stockholm gelegen.

Weil acht Jahrzehnte natürlich ihre Spuren an dem Boot hinterlassen haben, hat es in der Lembrucher Werft eine Komplettrestauration bekommen. Nahezu täglich haben Dannhus und seine Mitarbeiter in den vergangenen sechs Monaten daran gearbeitet. So mussten alle Holzteile neu funiert und lackiert werden. „Die Mahagoni-Einlagen zu bearbeiten, ist sehr aufwendig“, so er. Außerdem wurden ein neues Teakdeck verlegt und Metallbeschläge erneuert. Letztere wurden laut Dannhus zum Teil in der Werft maßgefertigt. Das Schott haben die Bootsbauer um 15 Zentimeter nach hinten versetzt. „Das klingt nicht nach viel, dadurch hat man in der Kabine aber deutlich mehr Platz“, erklärt Dannhus.

Auch den zwölf Meter langen Peitschenmast, der für die Optik eines Schärenkreuzers aus den 1930er-Jahren charakteristisch ist, haben die Bootsbauer angepasst. Die nach hinten gebogene Spitze haben sie abgesägt und durch ein gerades Stück aus Spruce-Holz (amerikanische Fichtenart) ersetzt. „Dadurch lassen sich die Segel leichter Trimmen“, erklärt Dannhus.

Es sind zwei von wenigen sichtbaren Änderungen, die die Werftmitarbeiter vorgenommen haben. Die meisten technischen Neuerungen, die dem Eigentümer das Segeln erleichtern, sind nicht oder nur bei genauem Hinsehen erkennbar. „Uns war wichtig, dass Charakter und Form des Bootes erhalten bleiben. Wir haben versucht, die Tradition mit moderner Hightech zu verbinden“, betont Dannhus. Ein ganz günstiges Vergnügen ist die Restaurierung für den Eigentümer nicht. Dannhus beziffert die Kosten mit etwa 100000 Euro.

Lange wird es nicht mehr dauern, bis „die Unbezähmbare“, wie „Manon“ übersetzt heißt, wieder über das Wasser „fliegen“ kann. Anfang April wird Jens Dannhus sie gemeinsam mit zwei weiteren Booten zum Wannsee bei Berlin bringen. Große Wasserfläche, aber wenig Wellen – das sind laut Dannhus optimale Bedingungen für den Segler, der sich schon bald mit anderen seiner Art bei Regatten wird messen können.