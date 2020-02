Der schöne Schein trügt

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Wagenfeld ist im Sommer für etwa vier Wochen um ein gastronomisches Kleinod reicher. Die Eckkneipe von Erna Wutschke – zwar etwas heruntergekommen, aber recht gemütlich – öffnet dann unter den Bäumen im Alten Hestern und ist Ort zahlreicher unterhaltsamer Verwicklungen. „Kaviar dräppt Currywurst“ lautet der Titel des Dreiakters, den die Freilichtbühne Wagenfeld ab dem 4. Juli aufführen wird.

Die Komödie von Winnie Abel in der plattdeutschen Übersetzung von Heino Buerhoop haben die Akteure um Carsten Falldorf, der wieder die Regie übernimmt, bereits im Dezember ausgewählt. Damit bis zur Premiere jeder Satz und jede Bewegung sitzt, beginnen die Laienspieler schon jetzt mit den Vorbereitungen. Während der ersten gemeinsamen Lesung in der Auburg besprachen sie die Ausgestaltung der Szenen.

Ab April stehen die Akteure dann zweimal wöchentlich auf der Bühne und arbeiten am Feinschliff. Einer von ihnen ist Thorsten Rumpke – gewissermaßen ein neues altes Gesicht. Denn er gehörte vor rund 15 Jahren schon zum Ensemble, bevor es ihn in die Ferne zog. Nun sei er zurückgekehrt und habe wieder Lust aufs Theaterspielen, berichtete er. Als Souffleure helfen in diesem Jahr Hermann Spreen und Stefanie Meyer den Schauspielern auf die Sprünge.

Wie gewohnt wird es auch in dem neuen Stück turbulent zugehen. Alles beginnt mit einer kleinen Lüge. Damit er ihr Geld leiht, hat Erna Wutschke ihrem neureichen Cousin weißgemacht, sie betreibe ein Edel-Restaurant. Tatsächlich ist ihre kleine Eckkneipe ziemlich heruntergekommen.

Schließlich kommt es, wie es kommen muss. Der Cousin kündigt sich für einen überraschenden Besuch an, und Erna muss ihrer schlecht laufenden Kneipe innerhalb von 25 Stunden den Schein eines gut laufenden Edel-Restaurants verleihen.

Die bodenständige Gastwirtin muss plötzlich so tun, als sei sie eine Spitzengastronomin. Stammkundin Sandy, die sonst in der Kneipe ihren Frühschoppen einnimmt, schlüpft in die Rolle der feinen Kundin, Ernas tollpatschiger Lebensgefährte gibt den piekfeinen Kellner und jagt von einer Katastrophe in die nächste. Und dann setzt Erna auch noch ihr missgünstiger Nachbargastronom zu.

Kein Wunder, dass alles drunter und drüber geht. Trotzdem scheint es Erna mit allerlei Ausflüchten zu gelingen, ihren Cousin von dem vermeintlichen „Edel-Restaurant“ zu überzeugen.

Doch dann taucht unangekündigt ein Tester des Magazins „Der Feinschmecker“ unangekündigt auf. Was dann passiert, wird noch nicht verraten.

Wer nicht nur zuschauen, sondern auch mal selbst auf der Bühne stehen möchte – egal ob jung oder alt – ist bei den Laienspielern übrigens willkommen. Sie sind immer auf der Suche nach Verstärkung, um eine möglichst große Bandbreite an Charakteren abdecken zu können.

Der Heimatverein Wagenfeld eröffnet die Freilichtbühnensaison am Samstag, 4. Juli. Bis zum 1. August sind aktuell 13 Aufführungen geplant; immer mittwochs und samstags jeweils um 20 Uhr sowie sonntags um 16 Uhr.