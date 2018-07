25. Bücherflohmarkt am Dümmer-Museum hält wahre Schätze parat

Schmöker und Kunst für die Sommerferien

+ Thomas Jenisch aus Essen hatte beim Bücherflohmarkt am Dümmer-Museum ein paar besondere Schätze im Angebot. - Foto: sbb

Lembruch - Sonntag in Lembruch war ein „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehn“-Traumtag. Das Motto wurde bildlich mit den Segelbooten auf dem Dümmer im Hintergrund. Andere marschierten durchs Dorf mit den Schützenvereinen zum Pokalverbandsfest, und wieder andere hatten sich das Schattenplätzchen unter den Eichen am Dümmer-Museum ausgesucht, um ihre aussortierten Bücher beim 25. Bücherflohmarkt anzubieten.