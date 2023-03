Schluss nach 22 Jahren an der Spitze des Dümmer-Museums: Sabine Hacke muss sich jetzt „entarbeiten“

Von: Carsten Sander

Nach 22 Jahren in verantwortlicher Position beim Dümmer-Museum hat Sabine Hacke ihren Posten jetzt geräumt. Sie selbst wechselt in den Ruhestand. © brauns-bömermann

Sabine Hacke, Leiterin des Dümmer-Museums, verabschiedet sich in den Ruhestand. In mehr als 22 Jahre hat sie die Einrichtung aufgepäppelt und heranwachsen sehen. Nun müsse sie sich „entarbeiten“, sagt die 65-Jährige.

Lembruch/Münster – Die Frage hat natürlich ihre Berechtigung: Ist das Dümmer-Museum „ihr Baby“? Sabine Hacke könnte einfach mit Ja antworten, schließlich hatte sie mehr als 22 Jahre die Leitung des in Lembruch beheimateten Museums inne, hat es in der Zeit aufgepäppelt und heranwachsen sehen. Und dennoch: Dieser Baby-Vergleich löst bei ihr nur einen Seufzer aus. „Die Frage wird oft von außen hereingetragen“, sagt Sabine Hacke und macht damit klar: Sie selbst würde es nie so formulieren. „Ich habe gerne für das Dümmer-Museum gearbeitet, es gestaltet und entwickelt. Das ist meine Aufgabe gewesen, und die habe ich mit Begeisterung erfüllt“, erklärt sie stattdessen. Am 31. März übergibt die 65-Jährige das Dümmer-Museum offiziell in andere Hände und wechselt in den Ruhestand.

Es ist das Ende des eigenen Berufslebens, das Ende eines erfolgreichen Dümmer-Kapitels. 22 Jahre und zweieinhalb Monate hat sie in der Verantwortung für ein Museum gestanden, das auch ganz ohne Exponate und Aktionen schon viel Charme versprüht. Das reetgedeckte alte Gebäude, die Lage direkt am See – die Voraussetzungen, ein Schmuckstück zu schaffen, waren von außen betrachtet gut. Aber letztlich muss es dann auch jemand machen. Sabine Hacke hat’s gemacht. Nicht alleine natürlich, das ist ihr wichtig zu betonen. Das „gute Team“ im Rücken war enorm wichtig, sie sei „Kopf und Koordinatorin“ gewesen. Als solche wurden in den mehr als zwei Jahrzehnten Projekte in einer Menge umgesetzt, dass das Wörtchen „unzählig“ nicht zwangsläufig als Übertreibung angesehen werden muss. „Ich denke, ich habe viel bewegt“, sagt Sabine Hacke im Rückblick.

Karin Brinkmann aus Lohne ist die Nachfolgerin Der Vertrag ist unterschrieben, die Nachfolge von Sabine Hacke an der Spitze des Dümmer-Museums damit geregelt. Karin Brinkmann, aus Lohne stammend, wird am Montag, 3. April, ihre Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin antreten. Ihr obliegt dann laut Mitteilung des Landkreises Diepholz die wissenschaftliche und organisatorische Betreuung der Sammlung im Dümmer-Museum. Die Leitung hat ob der Zugehörigkeit zum Kreismuseum des Landkreises Diepholz dessen Chef Nils Meyer inne. Karin Brinkmann ist Diplom-Geografin/Landschaftsökologin und bringt folglich eine andere Expertise mit als ihre Vorgängerin.

In ihrer Amtszeit wurde das Dümmer-Museum saniert und neu gestaltet. Die Museumspädagogik hielt Einzug, das große Aquarium entstand, das Außengelände wurde mit Kunstobjekten gestaltet, die Forschungsstation installiert. Zudem wurde ein archäologischer Schwerpunkt – unter anderem mit dem neolithischen Haus – gesetzt. Und nicht zu vergessen die vielen Ausstellungen, bei denen Sabine Hacke auch im Umgang mit vielleicht mal etwas schwierigeren Künstlern ein gutes Händchen bewies. Die Liste der Errungenschaften ließe sich sicherlich noch um einige Punkte verlängern.

Sabine Hacke fasst ihre Motivation, ihre Arbeit und deren Ertrag selbst knapp zusammen: „Als ich an den Dümmer gekommen bin, war das Museum die einzige kulturelle Einrichtung am See. Andere kamen dann dazu, und es ging darum, die Position des Dümmer-Museums zu stärken.“ Geschafft? Geschafft! Dabei bildeten drei Themenfelder die Schwerpunkte: Natur, Kunst/Kultur und Archäologie.

Sabine Hacke hat als junge Frau Europäische Ethnologie sowie Kunstgeschichte und Urgeschichte studiert. „Ich weiß also, was ich tue“, sagt sie. Wobei es jetzt bezogen auf das Dümmer-Museum heißen muss: was sie getan hat. Der Abschied falle ihr „nicht ganz leicht“, bekennt Sabine Hacke und zieht einen Vergleich, der dann doch emotional geprägt ist: „Wenn eine Beziehung zwischen Menschen endet, muss man sich entlieben. Und ich muss mich jetzt entarbeiten.“

Damit hat sie bereits begonnen. Sabine Hacke ist schon in ihre Heimatstadt Münster zurückgekehrt und hat den Dümmer und sein Museum hinter sich gelassen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schaut sie auf den Abschied, der auf ihren Wunsch nicht mit einer offiziellen Feierstunde begangen wurde. Den Verantwortlichen des Kreismuseums im Landkreis Diepholz, in dessen Trägerschaft sich das Dümmer-Museum seit 2007 befindet, hat sie gleichwohl ihre Ideen und Visionen für die Zukunft der Einrichtung hinterlassen. Aber es sei nun auch schön, „den Routinen und dem Hamsterrad zu entkommen. Ich habe auch noch andere Interessen als den Dümmer und sein Museum und möchte jetzt meine Heimatstadt Münster neu entdecken.“

Eine Nachfolgerin für den Posten der Leiterin des Dümmer-Museums ist mittlerweile gefunden (siehe Info-Kasten). Sabine Hacke wird, das ist für sie klar, die neue Chefin ohne gute Ratschläge arbeiten lassen. „Ich möchte nicht als alter Besen dazwischenfegen. Ich habe mich damals in die Aufgabe reingearbeitet, jetzt müssen neue Zeiten beginnen.“