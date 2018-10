Schlemmen und feiern auf 70 000 Quadratmeter

Brockum - Immer dann, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, wenn die Bäume ihre herbstlich gefärbten Blätter verlieren und in vielen Wohnzimmern Kamine und Kachelöfen wohlige Wärme verbreiten, kommt eine kleine Gemeinde groß raus: Die Ortschaft Brockum am Fuße des Stemweder Berges ist mit ihren gut 1 000 Einwohnern Schauplatz des geschichtsträchtigen Großmarkts. Bürgermeister Marco Lampe wird die „fünfte Brockumer Jahreszeit“ am Samstag, 27. Oktober, um 10.30 Uhr im Beisein vieler Ehrengäste im großen Festzelt eröffnen.

Am Dienstag, 30. Oktober, wird die viertägige Großveranstaltung traditionsgemäß mit dem Viehmarkt enden. Die Marktmacher erwarten wieder etwas 200 000 Besucher.

Bei der 460. Auflage des Brockumer Großmarkts bauen laut den Marktmachern annähernd 400 Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Verkaufsstände auf dem Kram- und Vergnügungsmarkt auf. In der Gewerbeschau geben mehr als 80 Handwerksfirmen und Dienstleister aus der Region mit Innovativem und Bewährtem einen Einblick in ihre Leistungsstärke, in der Landmaschinenausstellung präsentieren mehr als 70 Aussteller alles für die Land- und Forstwirtschaft sowie einen gepflegten Garten. In der inzwischen 14. Tourismusmesse werben 40 Aussteller für reizvolle Urlaubsziele.

Zum vierten Mal soll eine Tierschau im westlichen Bereich des Marktplatzes besonders Besucher aus dem landwirtschaftlichen Bereich anlocken. Erneut haben sich die Marktverantwortlichen für die Organisation und Präsentation professionelle Unterstützung ins Boot geholt: die Zucht- und Vermarktungsexperten von der Bayern-Genetik.

Die weit mehr als 500 Aus- und Schausteller bieten während des Großmarktes auf einem mehr als 70 000 Quadratmeter großen Feier-Areal im Herzen der kleinen Gemeinde mit einem Mix aus Krammarkt, Vergnügen, Gewerbe, Tourismus und einem Musikprogramm in zwei Event-Tempeln auf dem Marktgelände sowie einem Saalbetrieb am Rande des Platzes eine große Vielfalt. „Es gibt fast nichts, was es bei uns nicht gibt“, wirbt Bürgermeister Marco Lampe.

„Tierischer Art“ ist wie immer der abschließende Höhepunkt der vier Volksfesttage: Schon in aller Herrgottsfrühe startet am Dienstag der Viehmarkt. „Hier werden Geschäfte nach altem Brauch noch per Handschlag besiegelt“, nennt Bürgermeister Lampe eine Besonderheit. Aufgetrieben werden Großpferde und Ponys, Rinder, Kälber, Esel, Ziegen und Schafe. Dazu kommen Enten, Gänse, Puten, Hühner, Kaninchen und Ziergeflügel der unterschiedlichsten Rassen und Farbschläge.

Geöffnet sind Gewerbeschau, Landmaschinenausstellung, Tierschau und Tourismusmesse von Samstag bis Montag jeweils von 10 bis 20 Uhr und am Dienstag von 8 bis 20 Uhr. Beim traditionellen „Familientag“ am Montag können die Besucher zum Nulltarif durch die Gewerbezelte und die Landmaschinenschau bummeln. Zudem bieten an dem Tag zahlreiche Beschicker Sonderaktionen für Kinder zu günstigen Preisen an. Weitere Informationen sind im Internet zu finden.

