Schilfpolder: Gutachten wohl bald fertig

Von: Melanie Russ

Am Huntezufluss zum Dümmer unweit des Schäferhofs in Stemshorn soll ein Schilfpolder entstehen. Die Vorarbeiten ziehen sich wie ein Kaugummi, scheinen aber langsam zum Abschluss zu kommen. Archi © Brauns-Bömermann

Das Genehmigungsverfahren für den Großschilfpolder südlich des Dümmers zieht sich wie ein Kaugummi. Das Landeskabinett hatte schon im Frühjahr 2020 Mittel für das Planverfahren bewilligt, der Antrag auf Planfeststellung des NLWKN lässt aber noch auf sich warten. Bald sollen die Vorarbeiten abgeschlossen sein.

Stemshorn – Zäh wie ein Kaugummi zieht sich das Genehmigungsverfahren für den südlich des Dümmers am Huntezufluss geplanten Großschilfpolder. Vor rund zweieinhalb Jahren, im Frühjahr 2020, hatte das Landeskabinett bereits die ersten finanziellen Mittel für das Planverfahren bereitgestellt, mit dem die Voraussetzungen für den Bau geschaffen werden sollen. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hätte noch im Sommer 2020, so der ambitionierte Zeitplan, die Planfeststellung beim Landkreis Osnabrück beantragen sollen. Auf diesen Antrag wartet die Untere Wasserbehörde des Landkreises noch immer, wie die Behörde auf Nachfrage der Kreiszeitung bestätigte. Denn im Vorfeld müssen viele Fragen geklärt werden.

Der Großschilfpolder gilt als eine entscheidende Maßnahme zur Verbesserung der Wasserqualität und damit der gesamten ökologischen Situation des Dümmers. Mit ihm, so hatte es Niedersachsens damaliger Umweltminister Olaf Lies mehrfach erklärt, könne der Zustand des Sees nachhaltig verbessert werden.

Bereits im November 2017 sei zu dem Vorhaben ein Scoping-Termin durchgeführt worden, erklärt der Landkreis zur Vorgeschichte. „Daraufhin hat der Landkreis Osnabrück im August 2018 den NLWKN über den Inhalt, den Umfang und die Detailtiefe der Angaben, die der NLWKN voraussichtlich in den UVP-Bericht aufnehmen muss (Untersuchungsrahmen), unterrichtet.“

Zwischenzeitlich hatten Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie Absprachen zwischen den Beteiligten erschwert, wie das NLWKN vor gut einem Jahr erklärte. Im August 2021 wurde laut Landkreis Osnabrück ein Teil der Planunterlagen mit der Bitte um vorläufige Einschätzung bezüglich der Vollständigkeit eingereicht. „Aktuell werden intensive Abstimmungsgespräche zwischen dem NLWKN und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Osnabrück über naturschutzfachliche Belange geführt“, so der Landkreis weiter. Denn mit dem Antrag auf Planfeststellung müssen auch die Planunterlagen mit den dazugehörigen Gutachten vorgelegt werden.

Hintergrund In den Dümmer werden insbesondere bei Frühjahrshochwässern durch Erosion und Abschwemmung große Mengen Nährstoffe eingetragen. Der Schilfpolder ist ein künstlich geschaffenes Feuchtgebiet, das die Funktion einer „stofflichen Senke“ übernimmt, indem er Nähr- und Schadstoffe effizient zurückhält. Um die Wasserqualität des Dümmers und in den Fließgewässern unterhalb des Dümmers nachhaltig zu verbessern, ist der Rückhalt dieser Nährstoffeinträge laut NLWKN von entscheidender Bedeutung. Der geplante Schilfpolder sei unverzichtbarer Bestandteil der Dümmersanierung. Die Renaturierung der Fließgewässer und Maßnahmen der landwirtschaftlichen Beratung leisteten einen wichtigen ergänzenden Beitrag zur Sanierung des Dümmers.

An denen wird beim NLWKN derzeit kräftig gewerkelt. Als einen wesentlichen Aspekt der Antragsvorbereitung nennt die Behörde die Tatsache, dass der Schilfpolder teilweise im EU-Vogelschutzgebiet liegt. Als Ausgleich für die dortige Inanspruchnahme von Flächen müssen im Vorfeld sogenannte Kohärenzmaßnahmen umgesetzt, der Eingriff also an anderer Stelle ausgeglichen werden. „Auf Basis von Abstimmungen mit den Landkreisen Osnabrück und Diepholz sowie Umweltverbänden wurden hierfür im Jahr 2021 geeignete Flächen identifiziert“, erklärt der NLWKN auf Nachfrage. „Um die Flächen naturschutzfachlich zu bewerten, waren zusätzliche Kartierungen notwendig, welche nur zu bestimmten Jahreszeiten möglich sind. Die abschließenden Ergebnisse der Kartierungen liegen seit Ende August dieses Jahres vor.“ Auf deren Basis wurde eine Fläche festgelegt, für die nun die Maßnahmen erarbeitet werden, die notwendig sind, um daraus ein Schutzgebiet zu machen, das dem bisherigen entspricht.

Darüber hinaus seien bei der Planung des Schilfpolders komplexe Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Schutzgütern wie Boden, Grundwasser, Menschen sowie der Tier- und Pflanzenwelt zu beachten. Zwar werden die Themen nach Möglichkeit parallel abgearbeitet. Da die Planunterlagen aber aufeinander aufbauen und voneinander abhängig sind, müssen einige Dinge nacheinander abgehandelt werden, so erklärt es der NLWKN. „Beispielsweise wurden nach Fertigstellung der technischen Planung die Auswirkungen des Polderbetriebs auf das Grundwasser anhand eines dreidimensionalen Grundwasserströmungsmodells untersucht.“

Damit das Planfeststellungsverfahren möglichst reibungslos verläuft, hat der NLWKN außerdem bereits im Vorfeld der Beantragung betroffene Behörden um Stellungnahme gebeten. Deren fachliche Hinweise werden derzeit in die Gutachten eingearbeitet.

„Aufgrund der Fortschritte, die diesen Sommer insbesondere bei der Erarbeitung der Kohärenzmaßnahmen erzielt wurden, wird eine baldige Fertigstellung der umweltplanerischen Gutachten angestrebt“, erklärt der NLWKN. Nach Eingang der Unterlagen beim Landkreis Osnabrück werden etwa 100 Träger öffentlicher Belange sowie Naturschutzverbände und die Öffentlichkeit auch über das Internet beteiligt.