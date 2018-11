Schilf weckt großes Interesse

Internationale Teilnehmer des Canape-Projekts erkunden Diepholzer Moorniederung

+ Heinrich Belting (2.v.r.) erläuterte den internationalen Teilnehmern des Canape-Projekts während einer Exkursion im Ochsenmoor die Besonderheiten der Dümmer-Region. - Foto: Russ

Hüde - Moorschutz und moorschonende Bewirtschaftung beschäftigen nicht nur Naturschützer und Wissenschaftler in der Diepholzer Moorniederung. Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts Canape erarbeiten hiesige Institutionen mit Gleichgesinnten in England, Belgien, Dänemark und den Niederlanden alternative Möglichkeiten der Bewirtschaftung von Mooren, ohne diese zu zerstören. Die Beteiligten kommen regelmäßig an verschiedenen Orten zu Projekttreffen zusammen. Am Mittwoch und Donnerstag waren die Stiftung Naturschutz des Landkreises Diepholz und der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Gastgeber.