Schäferhof Stemshorn „stellt sich in Zukunft breiter auf“

Von: Jan Könemann

Der Schäferhof Stemshorn hat wieder eine Zukunft: Der Nabu Niedersachsen und Schäfer Michael Seel haben ein neues Konzept für den künftigen Betrieb ausgearbeitet. © Brauns-Bömermann

Hofladen, Café-Betrieb und Veranstaltungen: Ein neues Konzept mit einigen Veränderungen soll auf dem Schäferhof in Stemshorn wieder mehr „Leben bringen“. Ausgearbeitet wurden die Ideen vom neuen Eigentümer der Liegenschaft, dem Nabu Niedersachsen, und dem alten und neuen Pächter, Schäfermeister Michael Seel.

Stemshorn – Ein Hofladen, Café-Betrieb und diverse Veranstaltungen im alten Schafstall sowie eine höhere Nutzung durch den Naturschutzbund (Nabu) Dümmer: Das neue Konzept für den Schäferhof in Stemshorn sieht eine Vielzahl an Veränderungen vor. Mit Schäfermeister Michael Seel als Pächter hat der Nabu Niedersachsen, der zum 1. Januar 2023 die Eigentumsrechte an dem Areal vom Hunte-Wasserverband übernommen hatte, einen langfristigen Akteur auf dem Hof.

„Der Nabu übernimmt den Schäferhof in erster Linie, damit umliegende Grünlandflächen weiterhin in bewährter Weise durch eine Schäferei naturschutzfachlich bewirtschaftet werden können. Wir sind uns aber sehr bewusst, dass er natürlich auch eine touristische Bedeutung für die Region hat. Hier soll auch künftig ein Anlaufpunkt für Menschen auf ihrer Radtour durch die Natur sein und hin und wieder in Kooperation mit dem Nabu Dümmer, dem Naturschutzring und der ansässigen Schäferei Umweltbildungsveranstaltungen stattfinden “, versprach der Nabu-Landesvorsitzende Dr. Holger Buschmann in einer Pressemitteilung im Dezember 2022 und kündigte an, dass in den folgenden Monaten ein Konzept hierzu erarbeitet werde.

Michael Seel ist weiterhin Pächter der Schäferei

Dieses Konzept ist nun zusammen mit dem alten und neuen Pächter Michael Seel ausgearbeitet worden und jetzt spruchreif. „Ich bin hier nie weg gewesen. Ich habe einen langfristigen Pachtvertrag der Liegenschaft mit dem Nabu Niedersachsen“, stellt Seel auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung zunächst einmal klar und unterstreicht seine Mitarbeit an den neuen Ideen. Beide Parteien hätten sich zusammengesetzt und über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. Die Entscheidung wurde dann nach Rücksprache mit seiner Familie getroffen, erzählt der Schäfermeister. Er übernimmt mit seinen insgesamt mehr als 900 Tieren weiterhin die Landschaftspflege der umliegenden Grünlandflächen. Zusätzlich werde es aber einige grundlegende Veränderungen geben. „Wir stellen uns in Zukunft breiter auf“, kündigt Michael Seel an.

Eine dieser Veränderungen auf dem Schäferhof gibt es bereits seit Ostern. „Wir haben Karsamstag einen kleinen Hofladen eröffnet. Hier gibt es Produkte in Bio-Qualität. Unsere eigenen wie Fleisch, Honig und Kerzen, aber auch Wein und Kaffee“, erzählt Seel. Er möchte, dass sich die Touristen die „Urlaubsgenüsse mit nach Hause nehmen“. Doch damit nicht genug. „Es wird einen Café-Betrieb im alten Schafstall geben. Hier werden wir Kaffee aus Bio-Röstung und Kuchen anbieten. Auch Bier schenken wir aus.“ Hierzu habe er eine Kühlung bestellt und wolle eine Theke einbauen. „Wir hoffen, dass wir in der ersten Maiwoche fertig sind und starten können“, blickt Seel voraus.

Neben diesen Veränderungen zugunsten des Tourismus soll auch das optische Erscheinungsbild des Schäferhofes wieder aufgewertet werden. „Wir wollen Hecken und Blumen pflanzen, um das ganze Grundstück zu verschönern“, kündigt Seel an. Außerdem solle ein Zaun gezogen werden. Aufgrund der Witterung in den vergangenen Wochen waren diese Arbeiten noch nicht möglich, erklärt er.

Uns war neben der optimalen Landschaftspflege durch die Moorschnucken auch wichtig, dass wir eine lebendige Gestaltung und Nutzung des Schäferhofes realisieren.

Auch der Nabu Niedersachsen ist froh, dass sich mit der Familie Seel ein langfristiger Pächter gefunden hat, und sieht sich mit dem „untereinander abgestimmten Konzept“ auf einem guten Weg, sagt Nabu-Vertreter Frank Apffelstaedt. „Uns war neben der optimalen Landschaftspflege durch die Moorschnucken auch wichtig, dass wir eine lebendige Gestaltung und Nutzung des Schäferhofes realisieren.“ Dies werde durch den Café-Betrieb vor Ort und die Nutzung der Räumlichkeiten durch den Nabu aber auch für öffentliche Veranstaltungen gewährleistet. Die Vermietung und sonstige Absprachen zu einzelnen Events laufe in Zukunft – anders als zuvor – jedoch direkt über die Schäferei. Ansprechpartner hierfür ist in Zukunft also Michael Seel. „Wir wollen uns da nicht zwischenschalten“, erklärt Apffelstaedt diese Neuerung.

Fokus liegt zunächst einmal auf der Sanierung

„Unser Fokus liegt aktuell auf der Sanierung“, beschreibt der Nabu-Vertreter die jetzt kurz- und mittelfristig anstehenden Aufgaben. In den vergangenen Jahren sei in dieser Hinsicht viel liegen geblieben, viele Gebäude müssten grundsaniert werden. Er betont daher, dass „es ein bisschen Zeit braucht“, ehe die geplanten Maßnahmen umgesetzt sind. Er ist sich sicher: „Es geht nicht von heute auf morgen, aber peu à peu werden wir mehr Leben hierher bekommen.“

Der Nabu spüre hierfür auch die Unterstützung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ und der Gemeinde Stemshorn, sagt Apffelstaedt. Das Interesse und der Wille, den Schäferhof wieder lebendiger und attraktiver zu gestalten, sei bei vielen regionalen Akteuren vorhanden. Auch ein bisschen „Zukunftsmusik“ hatte er parat: „Wir möchten auch wieder Räume vor Ort für Azubis oder Personen, die ein freiwilliges ökologisches Jahr machen, anbieten.“

Gutes Konzept für die Zukunft

Mit all diesen geplanten Neuerungen blickt Frank Apffelstaedt zuversichtlich in die Zukunft und meint: „Wir glauben, dass wir ein gutes Konzept haben.“ Die Zukunft des Schäferhofes in Stemshorn ist also erst einmal gesichert.