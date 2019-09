Sanierung der Lohnebrücke kurz vor Abschluss

Lembruch/Lemförde – Die Sanierung der Lohnebrücke bei Lembruch kommt gut voran. Sie soll bereits im Laufe des Oktobers fertiggestellt werden, wie Wolfgang Schwiering, Leiter der Straßenmeisterei Diepholz, auf Nachfrage mitteilte. Ursprünglich hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg Mitte November als Fertigstellungstermin angezielt. Die Baukosten hatte sie mit rund 1,3 Millionen Euro beziffert.

Während die Brücke in Kürze wieder im Top-Zustand ist, müssen Autofahrer auf der dorthin führenden Landesstraße 853 (Eickhöpen) weiterhin besondere Vorsicht walten lassen. Die Straßenränder sind durch die Trockenheit im vergangenen und in diesem Jahr zum Teil erheblich abgesunken. Die gröbsten Schäden sollen zwar nach Fertigstellung der Brücke möglichst in diesem Jahr ausgebessert werden, die Sanierung lässt allerdings noch etwas auf sich warten. Schwiering hofft, dass die Fahrbahn 2020 angehoben und saniert werden kann. Ganz sicher sei das aber noch nicht. Das Landesamt plane derzeit, welche Maßnahmen im kommenden Jahr umgesetzt würden.

Laut Schwiering ist außerdem geplant, die Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Brücke dauerhaft auf 50 km/h herunterzusetzen.

Zuletzt hatte eine Bürgerin den problematischen Zustand der Straße in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates zur Sprache gebracht. Dass dort noch 70 km/h erlaubt seien, sei ihr unverständlich. Die Straße breche immer mehr ab, es sei gefährlich. Zudem kritisierte sie, dass aus Richtung schon wieder große Gespanne über die Brücke führen, weil der Landkreis Vechta bereits die Beschilderung für die Umleitung für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen abgebaut habe.

Ebenfalls zur Sprache kam in der Ratssitzung die Situation an der Ernst-August-Straße in Lemförde. „Es ist inzwischen unerträglich“, beklagte ein Anwohner. Zu Schulbeginn herrsche Verkehrschaos im Rondel, außerdem werde auf der Straße deutlich schneller gefahren als erlaubt. Wenn er die Leute darauf aufmerksam mache, dass dort eine 30er-Zone sei, gäben sie extra Gas, so der Anwohner. Dennis Brinkmann, SPD-Mitglied und Polizeibeamter, betonte, dass die Polizeistation eine der wenigen sei, die den Schulweg regelmäßig überwachten. Das stellte der Anwohner auch nicht in Abrede. Zu Schulbeginn sei die Polizei wohl vor Ort, doch danach sei sie weg.

Im Hinblick auf Schäden an der Ernst-August-Straße fragte er, wie hoch sie eigentlich belastet werden dürfe. Dort gelte die Straßenverkehrsordnung, also bis 40 Tonnen, erklärte Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe. Er erinnerte daran, dass die die Straße nach dem Bau der geplanten Sporthalle saniert werden soll. Sie sei zurückgestellt worden, damit der neue Belag nicht gleich wieder von den schweren Baumaschinen zerstört werde. Die Ernst-August-Straße sei aber verkehrssicher, betonte Scheibe.

Wann der Bau der Sporthalle beginnt, ist noch offen. Nachdem der erste Förderantrag in diesem Jahr nicht bewilligt wurde, hat der Flecken Lemförde einen neuen gestellt. Wird ihm stattgegeben, könnten die Bauarbeiten 2020 starten. mer