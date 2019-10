Mit Saftpresse und Sortenbestimmung

Vierter Apfeltag auf dem Schäferhof in Stemshorn / Tipps gegen Obstbaumkrankheiten

+ Apfelsaft vor Ort gemacht: Oliver Lange warin Stemshorn der Mann an der Schütte für das Saftwerk. Fotos: Brauns-Bömermann

Stemshorn - Von Simone Brauns-bömermann. Herbstzeit ist Apfelzeit. Viele Verbraucher in Deutschland greifen gerne zum Apfelsaft. Welcher Schatz häufig im eigenen Garten, an Bäumen auf gemeindlichen Flächen und an Wegsäumen hängt, bahnt sich immer häufiger den Weg ins Bewusstsein der Bevölkerung zurück. Am Samstag war zum vierten Mal Hartmut Knost aus Niedermehnen/Stemwede mit seiner mobilen Apfelpresse beim Apfeltag auf dem Schäferhof in Stemshorn zu Gast. Sein Angebot: Live die Herstellung von frischem Apfelsaft zu beobachten und den Saft der eigenen Äpfel mit nach Hause zu nehmen.