Sabine Schlegel schließt ihr Jeans House in Lemförde

Von: Melanie Russ

Inhaberin Sabine Schlegel und ihre Mitarbeiterin Silvia Fahrmeier (links) nehmen langsam Abschied vom Jeans House im Lemförder Ortskern. © Russ

Zum Jahresende ist Schluss im Jeans House an der Hauptstraße in Lemförde. Inhaberin Sabine Schlegel gibt ihr Bekleidungsgeschäft auf ‒ auch, weil die Rahmenbedingungen schwierig geworden sind.

Lemförde – Fast 40 Jahre lang war das Jeans House an der Hauptstraße in Lemförde ein wichtiger Part im Leben von Sabine Schlegel. Zum Jahresende ist damit Schluss. Die 60-Jährige schließt ihr Bekleidungsgeschäft, das sie am 30. März 1984 eröffnet hatte. „Wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt sie und erklärt: „Wir haben uns dazu entschieden, weil sich die Rahmenbedingungen sehr geändert haben.“

Als ein Beispiel nennt Sabine Schlegel die extremen Lieferschwierigkeiten, mit denen sie seit mehr als einem Jahr zu kämpfen hat. Manchmal kämen bestellte Artikel gar nicht, manchmal würden Saisonartikel viel zu spät geliefert. Lieferfristen seien immer wieder verlängert werden. „So konnte ich schlecht planen.“ Ein weiterer Grund: „An so einem Geschäft hängt auch viel dran, was die Leute gar nicht so sehen.“ Jede Menge Bürokratie zum Beispiel. Sie freut sich daher jetzt auch darauf, bald mehr Zeit für ihr Familie zu haben.

Eine Nachwirkung der Corona-Pandemie ist die Geschäftsaufgabe laut Schlegel nicht. Die habe sie recht gut überstanden. „Die Leute haben uns unglaublich unterstützt. Das war so ein überwältigendes Erlebnis, das war unvergesslich“, erinnert sie sich an den Verkauf an der Ladentür in der Zeit, als die Kunden nicht in Einzelhandelsgeschäfte durften.

Fast genauso lange, wie Sabine Schlegel ihr Geschäft betrieben hat, war ihre Mitarbeiterin Silvia Fahrmeier an ihrer Seite. „Wir sind ein eingespieltes Team und konnten uns immer aufeinander verlassen.“ Sie wird mit der Schließung in den Ruhestand wechseln. Auch das war einer der Gründe, den jetzigen Zeitpunkt für die Geschäftsaufgabe zu wählen.

Leicht gemacht hat sich Sabine Schlegel die Entscheidung nach eigener Aussage nicht. Sie habe gehofft, dass sich jemand findet, der das Geschäft weiterführt, erzählt sie. Doch dieser Wunsch wurde ihr leider nicht erfüllt. Und so geht die fast 40-jährige Geschichte in wenigen Wochen zu Ende. Ein genaues Datum für den letzten Tag steht laut der 60-Jährigen noch nicht fest und hängt auch ein bisschen vom Verlauf des Räumungsverkaufs ab. Nach der Schließung möchte sie die Geschäftsräume vermieten, konkrete Interessenten gibt es allerdings noch nicht.