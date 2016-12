Ein roter Teppich aus Musik

Adventskonzert in der Burlager St.-Marien-Kirche

+ Der Kirchenchor Burlage beeindruckte mit seiner musikalischen Leichtigkeit und sorgte für großen musikalischen Glanz. J Foto: Bechtel

Burlage - Von Christa Bechtel. Seit vielen Jahren ist es in der Kirchengemeinde Burlage schöne Tradition, zum dritten Advent zum Adventskonzert in die St.-Marien-Kirche einzuladen. Eingebettet war das Konzert auch diesmal in einen Gottesdienst. Außer der singenden Gemeinde gestalteten das Trio Flauto Dolce und der Kirchenchor Burlage musikalisch das Thema „Machet die Tore weit“ mit; den Part an der Orgel übernahm Horst Schildmann.

„Auf dem Weg zur Krippe sind wir am dritten Advent angekommen… und heute Abend hier in der Kirche“, sagte Pastorin Birgit Tell in ihrer Begrüßung. Weiter erklärte sie: „Heute wollen wir Gott einen roten Teppich ausrollen, einen roten Teppich aus Musik. Das wollen wir mit vorbereiteter Musik und mit Ihnen allen gemeinsam tun.“ Den liturgischen Teil übernahmen Birgit Tell und Angelika Schütter, die zwischendurch mit Lesungen, Gebeten auf Gottes Kommen im Advent einstimmten. Ihre Predigt hatte die Geistliche unter das Thema „Bereit sein“ gestellt, mit dem sie dazu aufforderte, alles Schöne und Gelungene zu loben. „Da wird das Leben gleich viel bunter, fröhlicher“, betonte Birgit Tell, denn: „Erst mit einem fröhlichen Blick auf die Welt stellt man fest, wie grandios sie ist.“

Bevor der Kirchenchor Burlage unter der Leitung von Ludger Hartz seinen ersten Auftritt hatte, sangen alle gemeinsam das bekannte „Macht hoch die Tür“. Nur dass der Chorleiter hier die Besucher aufforderte, Passagen mehrstimmig mit dem Chor als Kanon zu singen. Was wohl bestens gelang, denn Hartz schwärmte sichtbar begeistert: „Ein herrlicher Klang.“

Während des sich anschließenden Adventsliedes „Dein König kommt in niedern Hüllen“ – das einzige Gedicht Friedrich Rückerts, das Eingang in das Liedgut der evangelischen Kirche gefunden hat – beeindruckte der Kirchenchor Burlage durch Homogenität, Dynamik, sodass das Kirchenschiff von den herrlich getragenen Stimmen erfüllt war.

Kurze Zeit später präsentierte das Trio Flauto Dolce – Wiltrud Althoff-Stange, Blockflöte, Barbara Gadow, Querflöte, Karin Heintze, Piano – eine wunderschöne Rarität des italienischen Barockkomponisten Giovanni Benedetto Platti: Das Trio G-Dur, das mit seinen zahlreichen Trillern, sogenannte Verzierungen, die das Salz in der Musiksuppe sind, zu einem besonderen Hörgenuss wurde. Voller Spielfreude und kongruent im Zusammenspiel brachten die engagierten Musikerinnen die Sätze Adagio – Allegro, später dann Adagio – Presto zu Gehör.

Zwischendurch trug Ludger Hartz erst zwei Advents-Gesänge, später zwei Weihnachts-Gesänge von Johann Sebastian Bach vor. Mehrstimmig griff der Kirchenchor Burlage unter seiner Leitung dann das Motto des Abends mit der Motette zum Advent „Machet die Tore weit“ von Wolfgang Carl Briegel auf. Mit dem machtvollen Beginn stellte der Chor gleich seine Klangfülle unter Beweis, die in der Marien-Kirche sehr gut zur Geltung kam. Mal im Dreier- oder Zweiertakt übernahmen zeitweise die Alt-, Tenor- und Bassstimmen die Melodieführung in Harmonie; der Rest in continuo. Kein ganz einfaches Stück, das in eine Aria mündet und für das die Choristen gerne wochenlange Proben auf sich genommen hatten.

Zum Schluss hin sang der Chor, der mit seiner musikalischen Leichtigkeit nicht nur beeindruckte sondern auch eine gewisse Vorfreude wachrief noch „Seht die gute Zeit ist nah“ sowie „Hört der Engel helle Lieder“. Alles in allem erlebten die Besucher ein Adventskonzert, ganz im Sinne der Zeit der feierlichen Erwartung – still, zur Ruhe einladend und doch mit großem musikalischem Glanz.