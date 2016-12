Rolf Tiemann Ehrenbürger

Stemshorner macht sich um Gemeinde verdient

+ Rolf Tiemann (3.v.re.) ist nun Ehrenbürger der Gemeinde Stemshorn. Für seine Frau Ulla gab es einen Blumenstrauß. Es gratulierten (v.li.) Friedrich Tellmann, Friedrich Steinbrecher, Martin Möhlenpage und Hermann Dannhus. Besonders stolz ist Enkelin Johanna auf ihren Opa. - Foto: Mühlke

STEMSHORN - Rolf Tiemann ist neuer Ehrenbürger der Gemeinde Stemshorn. Zum Wohle der Bürger und dem Gemeinwesen von Stemshorn habe sich dieser stets eingesetzt, machte Friedrich Steinbrecher als stellvertretender Bürgermeister deutlich. „Aber wer Rolf Tiemann kennt – politisch interessiert, gerne unter Menschen und immer einen Witz auf Lager – der weiß, dass er das gerne gemacht hat“, so Steinbrecher.

In Stemshorn sei es üblich, dass Bürger, die sich mindestens drei Wahlperioden (15 Jahre) lang für die Belange des Ortes und dessen Bürger eingesetzt hätten, mit Erreichen des 70. Lebensjahres zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt würden, machte Steinbrecher deutlich.

Von 1981 bis 2006 gehörte Rolf Tiemann dem Rat der Gemeinde Stemshorn und von 1986 bis 2006 dem Samtgemeinderat an. Von 1986 bis 2001 war er Bürgermeister der Gemeinde Stemshorn und von 1995 bis 2006 im Samtgemeindeausschuss. „Große Aufgaben während seiner Amtszeit waren sicher die Entwicklung des neuen Baugebietes und natürlich die sich über Jahre hinziehende Dorferneuerung“, erinnerte Steinbrecher am Donnerstag während der Geburtstagsfeierstunde in Tiemann´s Hotel. Als Mitglied der Jagdgenossenschaft Stemshorn war der Geehrte von 1981 bis 2008 im Vorstand und von 1988 bis 2007 im Vorstand der Viehverkaufs-Genossenschaft. Zum Wohle der Gemeinde Stemshorn hätte Tiemann noch einige Ämter mehr wahrgenommen.

In seine Dankesworte schloss Steinbrecher auch Ehefrau Ulla ein. „All das war natürlich nur mit Hilfe seiner Familie, insbesondere seiner Frau Ulla möglich, die immer hinter ihm gestanden hat.“

„Kein Anrecht auf Steuerbefreiung“

Im Namen der Gemeinde Stemshorn überbrachten Steinbrecher sowie der zweite stellvertretende Bürgermeister Friedrich Tellmann die Glückwünsche und überreichten Tiemann die Ehrenurkunde.

„Damit hast du aber kein Anrecht auf Steuerbefreiung oder sonstige Annehmlichkeiten“, stellte Steinbrecher scherzend klar. „Wir wünschen uns, dass du uns noch viele Jahre gesund und munter als Mitglied der Gemeinde erhalten bleibst“, fügte er hinzu.

Diesen Wünschen schlossen sich im Namen der CDU der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ Hermann Dannhus und Martin Möhlenpage an. Tiemann ist seit mehr als 40 Jahren Mitglied dieser Partei. J hm