Richard Koggenhop: Bei Alarmierung immer noch der Alte

Von: Carsten Sander

Gratulation zum Ehrentitel: Der aktuelle Hüder Ortsbrandmeister Anselm Höfelmeier (re.), Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup (2.v.re.) sowie der stellvertretende Ortsbrandmeister Jens Meyer (li.) beglückwünschen Richard Koggenhop (2.v.li.) zur Ernennung zum Ehrenortsbrandmeister. © Dr. Michael Schütz

24 Jahre lang stand Richard Koggenhop als Ortsbrandmeister an der Spitze der Feuerwehr Hüde. Bei der Jahreshauptversammlung wurde er jetzt zum Ehrenortsbrandmeister ernannt.

Hüde – Kürzlich war es da, dieses Gefühl, dass irgendwas fehlte. Kein Kassenbuch unter dem Arm? Keine Tasche mit den Unterlagen eines Ortsbrandmeisters in der Hand? Kann doch nicht sein! Für Richard Koggenhop war es extrem ungewohnt, einfach so und ohne irgendwas zur Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hüde zu gehen. 38 Jahre lang war er schließlich in deren Kommando aktiv gewesen, zunächst als Kassenwart, dann 24 Jahre lang als Ortsbrandmeister. Und nun: Nichts mehr? Doch, natürlich. Aber anders. Richard Koggenhop wurde auf besagter Versammlung am vergangenen Wochenende von Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup zum Ehrenortsbrandmeister ernannt. Was dafür sorgte, dass der mit leeren Händen gekommene Gast nicht wieder mit leeren Händen ging. Ernennungsurkunde und ein Präsent nahm er mit nach Hause. Sowie Blumen für die Ehefrau, die – so Mentrup – „mehr als einmal für die Feuerwehr zurückstecken“ musste.

Und immer noch muss. Denn obwohl der Gatte die Aufgaben des Ortsbrandmeisters schon vor einem Jahr an Anselm Höfelmeier übergeben hat und jetzt selbst einen Ehrentitel trägt, rast er bei Alarmierung immer noch los. „Wenn aber genügend andere Kameraden da sind, drehe ich auch wieder um“, sagt Koggenhop und lacht über seinen Eifer, der immer noch von der gleichen Motivation gespeist wird wie vor 46 Jahren, als er in die Feuerwehr eintrat: „Ich will anderen helfen.“

Bei wie vielen Einsätzen er das getan hat, hat der 62-Jährige nicht gezählt. Schon gar nicht die Dienststunden. Dennoch steht da eine beeindruckende Zahl: 24. So viele Jahre führte Richard Koggenhop in Hüde das Kommando. „Dass es so kommen würde, hätte ich damals nicht gedacht“, erinnert er sich an die Anfänge als Ortsbrandmeister. Beinahe zweieinhalb Jahrzehnte in der Verantwortung zu stehen, wäre auch gar nicht möglich gewesen, „wenn ich nicht so eine tolle Truppe hinter mir gehabt hätte, die immer gut mitgezogen hat und vieles selbstständig erledigt hat“.

Als Richard Koggenhop anno 1998 in die Rolle des Ortsbrandmeisters schlüpfte, zählte die Feuerwehr Hüde 28 oder 30 aktive Mitglieder, ganz genau weiß es der ehemalige Chef selbst nicht mehr. Heute sind es 46 – was grob gerechnet einen Zuwachs von 50 Prozent bedeutet. Darauf sei er schon ein bisschen stolz, sagt Koggenhop. Zumal er sich auch nicht zu schade war, „unkonventionelle Wege zu gehen“. Genauer: Er hat auch Klinken geputzt, hat Flyer verteilt und aktiv um neue Feuerwehrleute geworben, als der Trend 2017 mal nicht so positiv war. Es hat gewirkt. „Das war damals schon ganz gut“, sagt der Vater zweier Töchter mit einem zufriedenen Schmunzeln.

Zu den Erinnerungen zählen natürlich auch die ganz besonderen Einsätze, von denen es in 24 Jahren natürlich nicht gerade wenige gab. Die Großbrände beim „Hüder Hof“ und dem in Hüde als Offerhaus geführten Gebäude an der B51 zwischen den Tankstellen gehören dazu.

Gefährlich, aber am Ende als kurios zu verbuchen, war der einzige Fall von Seenot auf dem Dümmer. Ein Surfer hatte sich, als Sturm Sabine im Februar 2019 über dem See tobte, leichtsinnigerweise rausgetraut und musste gerettet werden. Die Feuerwehr holte ihn aus dem Wasser. Koggenhop: „Die Sanitäter sind dann hektisch geworden, weil der Mann ziemlich unterkühlt war.“ Doch er hat überlebt. Ebenso der Lkw-Fahrer, der auf der Marler Höhe wegen eines medizinischen Problems vor einen Baum fuhr. Der Mann sei einer der wenigen gewesen, die sich später bei der Feuerwehr für die Hilfe bedankt hätten, so Koggenhop. Das komme nicht so häufig vor: „Dank ist nicht immer da. Unsere Hilfe wird manchmal als Selbstverständlichkeit gesehen.“

Was sie aber nicht ist. Das Ehrenamt als Feuerwehrkraft bedeutet viel Aufwand und mitunter auch Gefahr. Wer wüsste das besser als Richard Koggenhop? Deshalb ärgert ihn auch jeder unnötige Einsatz, jeder leichtfertig oder absichtlich herbeigeführte Brand: „Die Leute wissen doch gar nicht, was allein auf der Anfahrt zum Einsatz alles passieren kann.“ Richard Koggenhop seufzt bei dem Satz und fügt erleichtert an: „Ich bin froh und stolz, dass in den 24 Jahren immer alle Kameraden wieder gesund nach Hause gekommen sind. Und ich wünsche allen, dass das auch in Zukunft so bleibt.“

Fast eine Tradition Mit der Ernennung von Richard Koggenhop zum Ehrenortsbrandmeister wird bei der Feuerwehr Hüde eine kleine Serie fortgesetzt, die fast schon Tradition zu nennen ist. Auch die Vorgänger als Ortsbrandmeister Georg Möller (von 1969 bis 1984) und Georg Gefe (von 1984 bis 1998) wurden nach ihrer Dienstzeit zu Ehrenortsbrandmeistern ernannt. Beide waren – wie Koggenhop – jenseits der 60 Jahre alt. Woanders mag das außergewöhnlich sein, in Hüde ist es normal. In Koggenhops Fall war es so: „Es hat mir Spaß gemacht, mit jungen Menschen zu arbeiten, ihnen etwas mit auf den Weg zu geben. Der Job hat mich auch jung gehalten.“ csa