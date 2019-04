Reich gefüllte Flaniermeile

Messe „Schauen und Staunen“ lockte viele Besucher auf die „Große Straße“

+ Im Garten der Familie Schlick waren die Kunstobjekte von Andreas Bohms zu sehen. Fotos: Brauns-Bömermann

Lembruch - Von Simone Brauns-bömermann. Sonnenschein, Wolken, Wind: Das war die Wetterlage am Sonntag zur dritten Auflage von „Schauen & Staunen“ in Lembruch. In ihren ersten beiden Jahren war die Gewerbeschau, die als Hausmesse der Bootswerft Fricke und Dannhus begonnen hatte, wetterverwöhnt. Besucher erinnerten sich sogar an kurze Hosen im April. Am Sonntag waren Schal, Mütze und Winterjacke angesagt. „Aber es regnet nicht“, meinte Bürgermeisterin Margarete Schlick, die am Mittag schon zufrieden mit dem Besuch war.