Regionale Spezialitäten und wollige Aktionen

Woll- und Genussfest am Dümmer-Museum lockt viele Besucher

+ Schäfer Michael Seel servierte Heidschnuckenbratwurst. Janina Schlick ließ sie sich schmecken. Fotos: Mühlke

Lembruch – Veranstaltungen, die großes Interesse finden, werden gerne wiederholt. So auch das Woll- und Genussfest am Dümmer-Museum in Lembruch. Bereits in der achten Auflage, zählt das Fest um heimisches Kunsthandwerk und regionale Lebensmittel inzwischen zu einer beliebten Tradition für viele Besucher aus Nah und Fern.