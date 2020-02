Seit 1984 rasen die Züge am ehemaligen Bahnhalt in Lembruch vorbei. Der VCD-Kreisverband Osnabrück würde das gerne ändern und sammelt dafür seit vielen Jahren Unterschriften. Foto: Brauns-Bömermann

Lembruch – Die Forderungen des Kreisverbands Osnabrück des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) sind nicht neu. Schon seit 2001 bemüht er sich um die Reaktivierung des 1984 geschlossenen Bahnhaltepunktes in Lembruch. Bislang erfolglos. Kürzlich hat er sich erneut mit einem Schreiben an die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, die Landesnahverkehrsgesellschaft, regionale Politiker und die Betreiber des Marissa-Ferienparks gewandt.

„Durch den Marissa-Ferienpark wird eine Reaktivierung wichtiger denn je“, erklärt Tobias Demircioglu, erster Vorsitzender im VCD Osnabrück, in einer aktuellen Pressemitteilung. Bereits vor einem Jahr hatte er auf Nachfrage eingeräumt, dass allein die Gäste des Ferienparks keine Reaktivierung des Bahnhofs rechtfertigen. Aber, so argumentierte der Vorsitzende damals wie heute, die Parkplätze rund um Lembruch und Hüde seien schon jetzt während der Saison heillos überfüllt. „Ein Bahnhaltepunkt oder zumindest ein Taktverkehr mit dem Bus aus Lemförde könnte hier für eine Entspannung sorgen“, ist er überzeugt. Das Busangebot könne mit einem stündlichen Taktverkehr – eventuell als Anruf-Bus geplant – vom Lemförde über Hüde und Lembruch bis Diepholz ausgeweitet werden.

Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe steht den Forderungen des VCD vor dem Hintergrund des entstehenden Marissa-Parks kritisch gegenüber. „Ich gehe davon aus, dass der überwiegende Teil der Gäste mit dem Auto anreisen wird“, erklärt er auf Nachfrage. Er erinnert zudem an einen Beschluss des Lembrucher Gemeinderats, die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes nicht weiterzuverfolgen. Zum einen sieht er die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt, zum anderen wäre es für die Gemeinde Lembruch teures Unterfangen, denn sie müsste 25 Prozent der Kosten zahlen. Die würden sich laut Landesnahverkehrsgesellschaft auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Wenn die Deutsche Bahn eine Reaktivierung anstreben und es Fördermittel geben würde, müsste man vielleicht neu nachdenken, aber derzeit „ist das einfach nicht leistbar“, unterstützt Lembruchs Bürgermeisterin Margarete Schlick die Einschätzung Scheibes. Sie teilt allerdings die Auffassung des VCD, dass die Anbindung Lembruchs an den öffentlichen Personennahverkehr aktuell nicht optimal ist. „Lembruch ist für Gäste und Einwohner schon schwierig zu erreichen.“

Hinsichtlich einer Ausweitung der Busverbindungen über das Angebot des Landkreises Diepholz hinaus, die Touristen und Einwohnern gleichermaßen zugutekäme, gibt es laut Scheibe nach wie vor grundsätzliche Überlegungen in der Samtgemeinde. Nach seiner Einschätzung wäre mit Blick auf die Gäste des Ferienparks wenn, dann eine Verbesserung der Busverbindung in Richtung Diepholz sinnvoll, weil es dort einen Fernverkehrsbahnhof gibt, an dem im Gegensatz zu Lemförde auch Fernzüge halten. Allerdings wolle man zunächst die Entwicklung abwarten und den tatsächlichen Bedarf prüfen.

Der VCD-Kreisverband Osnabrück hatte nach eigenen Angaben schon 2001 eine umfangreiche Umfrage in und um Lembruch durchgeführt. Gut 84 Prozent der Befragten aus Lembruch und Hüde hätten sich dabei für einen Bahnhaltepunkt ausgesprochen, so Demircioglu. Doch von Seiten der Samtgemeinde und der Landesnahverkehrsgesellschaft komme leider wenig bis gar keine Unterstützung, beklagt der Vorsitzende.

Die ebenfalls angeschrieben Betreiber des Ferienparks signalisieren Gesprächsbereitschaft. „Wir sind natürlich an einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Entwicklung der Infrastruktur im Landkreis Diepholz interessiert“, erklärte Sales Manager Christian Puls auf Nachfrage. Man werde sich mit Vertretern des VCD unterhalten.

Die Unterschriftenaktion des VCD für einen Bahnhalt in Lembruch geht unterdessen weiter. Wer das Vorhaben unterstützen möchte, kann Unterschriftenlisten bei Tobias Demircioglu, Telefon: 05401/364216 oder E-Mail: tobias.demircioglu@ok.de, anfordern.