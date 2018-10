„Putzkolonne“ fischt etwa 300 Reifen aus dem Dümmer

Ehrenamtliche nutzen niedrigen Wasserstand zur Seereinigung

+ Das Team der Familie Schlick hatte ein Kanu im Schlepptau und stolperte nach nicht einmal zehn Metern über den ersten Altreifen. - Fotos: Krause

Lembruch/Hüde - Der Dümmer ist eingebettet in eine wunderschöne Landschaft. Viele Menschen suchen dort Erholung vom Alltag und verbringen an seinen Ufern ihre Freizeit. Leider bleibt dabei Einiges liegen, das nicht in die Natur gehört. Der historisch niedrige Wasserstand gewährt derzeit tiefe Einblicke in die Uferzone und lässt den Unrat sichtbar werden. Eine Gruppe von Wassersport- und Dümmerfreunden befreite den See am Samstag zumindest zwischen der Hafenanlage Schlick in Lembruch und dem Hafen Godewind vom Müll. Laut Luke Schmieding bargen die Aktiven unter anderem etwa 300 Reifen.