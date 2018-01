Disziplin-Probleme im Spielmannszug

HÜDE - Grundlegende Fragen und Problemstellungen, Planungen und Lob dominierten die Generalversammlung des Schützenvereins Hüde-Sandbrink-Burlage am Freitagabend.

Präsident Günter Niemeyer und Kassenwart Stefan Heseker wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neuaufnahmen verzeichnete der Verein zehn, Austritte sechs, so dass es am Jahresende hieß: 338 Mitglieder, davon 70 Ehrenmitglieder,zwölf Jugendliche und 256 Vollmitglieder.

Zum Kassenprüfer wählte die Versammlung Matthias Tomoor für Friedhelm Kettler und für den Spielmannszug Kerstin Richmann in der Nachfolge für Sebastian Richmann neu.

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wurden am Schützenhaus vorgenommen. Beispiel: Der Giebel wurde saniert. „Das Haus braucht aber noch neuen Anstrich – innen und außen“, informierte Niemeyer. Bruno Matzke und Wolfgang Kramer hatten sich federführend bei Mithilfe von vier weiteren Freiwilligen bereit erklärt, die Halle zu streichen. Die Jugend erklärte ihre Mithilfe für außen. Der Vorstand überlegt den Neukauf einer neuen Kühleinheit für die Thekenanlage der Halle.

Schützenfest vom 21. bis zum 23. Juli

Die Planung für das Schützenfest sieht so aus: Termin 21. bis 23. Juli, Eröffnung am Samstag von der Jugend mit einem Vergleichsschießen, Tanz mit DJ Sebastian Schmies. Am Sonntag ist Gasttag für die Vereine aus Lembruch und Hagewede-Marl und die Freunde der Westkompanie aus Lübbecke. Neuheit: Statt Kapelle wieder DJ Schmies aus Damme. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht, aber die Differenz zwischen Kapelle und Diskjockey ist enorm“, so Niemeyer. Der Montag ist Abschlusstag mit Bingo, Kaffeetafel, Proklamation und Tanz zur Band „Lollipops“.

Die Kassen von Schützenverein und Spielmannszug wiesen keine Mängel auf, berichteten Stefan Heseker (Schützenverein) und Herbert Duensing (Spielmannszug).

Schießwart Carsten Fennker gab in seinem Jahresbericht die Eckdaten ins Gedächtnis: Bei den Damen war Helga Fennker die Frau des Jahres 2017 mit einem dritten Platz in der Einzelwertung beim Pokalverbandsfest in Quernheim. Vereinsmeister 2017 wurden Melanie Gilgenbach (Damen) und Carsten Fennker (Schützen).

Auf dem Jahresplan der Hüder Schützen steht das Vorderladerschießen auf Einladung der Westkompanie in Lübbecke.

„Wie geht es weiter?“

Den Wermutstropfen goss der Vorsitzende des Spielmannszuges, Heiner Richmann, ein: „Wir stellen uns die Frage, wie geht es weiter? Wir hatten im letzten Jahr nur Standardauftritte“. Die Frage war der Tatsache geschuldet, dass der Zug zwar aus 30 Spielern besteht, aber die Disziplin und selbstverständliche Anwesenheit zu den Terminen zu wünschen übrig lasse. „Ich werde im Jahr oft angerufen, könnt Ihr bei uns spielen? Das sind Vereine, die haben schon keinen Spielmannszug mehr.“.

Er erwarte vom Schützenverein mehr Unterstützung. „Male ich das Worst-Case-Szenario, dann sind wir diesen Sommer noch dabei, dann werden wir den Betrieb einstellen.“ Man müsse den Problemen in die Augen sehen. Bevor neue Musiker ausgebildet werden, müssten die Probleme intern gelöst werden. Absagen zu Terminen seien nicht schön.

Friedrich Mohrmann vermittelte: „Erlernt auch im mittleren Alter ein Instrument und bringt Euch ein, unterstützt den Zug“. Richmanns Fazit nach der Aussprache: „Ich bin noch zuversichtlich“.

sbb