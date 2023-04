Potenzial für vierten Lebensmittelmarkt in Lemförde

Von: Melanie Russ

Die Einzelhandelssituation im zentralen Versorgungsbereich im Lemförder Ortskern: Im Norden ist vorwiegend größerer Handel ansässig, im Süden kleinere Geschäfte, Gastronomie und Dienstleistungen. Auf der grünen Fläche könnte ein vierter Lebensmittelmarkt entstehen. © Stadt+Handel

Das Zentrum der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde ist schon gut aufgestellt, trotzdem gibt es Potenzial für weiteren Einzelhandel ‒ insbesondere einen vierten Lebensmittelmarkt und tourismusaffine Betriebe. Das sind zwei Kernaussagen des Entwurfs des Einzelhandelskonzepts, der im Wirtschaftsausschuss vorgestellt wurde.

Lemförde – Es hat ein Weilchen gedauert, bis der Entwurf für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ stand. 2020 hatte der Samtgemeindeausschuss beschlossen, das veraltete Konzept aus dem Jahr 2008 an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Am Donnerstag stellte Jens Nußbaum vom Planungsbüro Stadt + Handel aus Dortmund den Entwurf nun endlich im Wirtschafts- und Tourismusausschuss vor.

Wie Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup erläuterte, hatte neben der Corona-Pandemie vor allem die Anfrage eines Lebensmitteleinzelhändlers zur Errichtung eines größeren Marktes in der Samtgemeinde für Verzögerungen gesorgt. Den Entwurf segnete der Ausschuss bei einer Enthaltung ab.

Das Einzelhandelskonzept stellt die Situation des Einzelhandels in der Samtgemeinde dar und zeigt auf, wo welches Angebot fehlt oder erweitert werden könnte. Ziel ist, die Ansiedlung weiterer Betriebe so zu steuern, dass sie der Samtgemeinde den größten Nutzen bringen, den zentralen Versorgungsbereich im Lemförder Ortskern zu stärken und die Nahversorgung langfristig zu sichern. Das Konzept soll der Kommune und Investoren Planungssicherheit geben, indem es regelt, welche Angebote wo zulässig und gewünscht sind. Ein wesentliches Ziel ist laut Jens Nußbaum, die Samtgemeinde noch mehr vom Tourismus profitieren zu lassen, indem die Gäste zum Beispiel stärker in den Lemförder Ortskern gelenkt werden und es mehr Angebote für Touristen gibt.

Als Grundlage für die Potenzialanalyse wurden zunächst die aktuellen Rahmenbedingungen ermittelt: Einwohnerentwicklung, Anzahl und Größe der Betriebe, Sortimente, Abfrage des Einkaufsverhaltens und der Wünsche der Einwohner und Besucher, Tourismusentwicklung. Ergebnis: Seit 2008 hat die Samtgemeinde etwa 1000 Einwohner hinzugewonnen (aktuell gut 8800), die Zahl der Betriebe ist um ein Viertel auf 59 zurückgegangen. „Das ist aber durchaus normal“, beruhigte Nußbaum. Gerade inhabergeführte Geschäfte in kleinen Kommunen fänden häufig keine Nachfolger, nannte er einen Grund, der zum Erstarken des Online-Handels hinzukommt. Die Verkaufsfläche ist dagegen auf 18100 Quadratmeter gestiegen.

Das größte Angebot gibt es im Nahrungs- und Genussmittelbereich, das sich vor allem auf den Lemförder Ortskern konzentriert. Danach sind Bekleidung und Pflanzen/Gartenbedarf die größten Warengruppen. Danach befragt, was sie vermissen, nannten die Kunden besonders häufig Eiscafé (18 Prozent), Baumarkt (14 Prozent) und einen weiteren Lebensmitteldiscounter (11 Prozent). Bei den Lebensmitteln sei die Ausstattung zwar gut, in der Tourismussaison stoße sie aber an ihre Grenzen, erklärte Nußbaum. Er sieht daher durchaus Bedarf für einen vierten Lebensmittelmarkt. Weiteres Potenzial gebe es in tourismusaffinen Sortimenten wie Outdoor/Camping. Auch wenn hier und da etwas fehlt, fällt Nußbaums Bestandsaufnahme insgesamt positiv aus. „Sie haben ein ziemlich gesundes Zentrum.“

Neben dem Lemförder Ortskern als zentralem Versorgungsbereich sieht das Konzept Potenzial am Bahnhof in Lemförde neben Deku Moden, Raiffeisen-Markt und dem Neubau von Schürmann Elektro. „Hier sollte hin, was nicht ins Zentrum passt“, so Nußbaum. Baumarkt oder Gartencenter zum Beispiel. Als weiteren Entwicklungsbereich benennt das Konzept die Seestraße in Lembruch, die auch bei der Dorfentwicklung im Fokus steht. Dort wären kleinere, insbesondere tourismusaffine Betriebe gut aufgehoben. In den übrigen Mitgliedsgemeinden ist kein größerer Einzelhandel vorgesehen. Hier sieht das Konzept nur kleine Betriebe.

Die Diskussion in der Ausschusssitzung befasste sich vor allem mit dem Standort eines vierten Lebensmittelmarktes. Nach Einschätzung des Planers wäre eine Fläche westlich des Bürgerparks in Lemförde optimal, in deren Umfeld sich in der Folge weitere Betriebe ansiedeln könnten. Der Standort „Auf den Bülten“ wäre laut Nußbaum aus städtebaulicher Sicht derzeit keine Alternative.

Grünen-Ratsfrau Angelika Lüters-Wobker hat Probleme mit einem weiteren großen Lebensmittelmarkt in Lemförde, zumal sich auch zwei vorhandene Märkte vergrößern wollen. „Meine Sorge ist, dass wir den Ortskern mit einem weiteren Markt kaputtmachen.“ Nach Einschätzung Nußbaums ist diese Sorge unbegründet. „Ein solcher Lebensmittelmarkt ist ein Frequenzbringer.“ Heißt: Dadurch kommen Kunden in den Ort, und wo sie schon mal da sind, schauen sie sich auch in den anderen Geschäften um. Die Sortimente der inhabergeführten Geschäfte unterschieden sich deutlich von den Lebensmittelmärkten. Es brauche einen guten Mix aus Lebensmittelmärkten, Filialisten und Liebhabergeschäften, so Nußbaum.

In Lembruch sieht der Planer Potenzial für einen zusätzlichen kleinen Lebensmittelmarkt mit bis zu 800 Quadratmetern auf der Fläche nördlich des Helmeswegs. Zwei wesentliche Aspekte sprechen hier laut Nußbaum gegen einen großen Markt. Zum einen wäre er vielleicht ein „Abfangjäger“. Die Touristen hätten keinen Grund, nach Lemförde zu fahren, was sie aber ja sollen. Zum anderen wäre ein größerer Markt aufgrund der Vorgaben des Landesraumordnungsprogramms in Lembruch nicht ohne Weiteres möglich, da dieses die Ansiedlung größerer Märkte nur im zentralen Nahversorgungsbereich vorsieht. Sollte sich in Lemförde kein vierter größerer Lebensmittelmarkt realisieren lassen, wäre er laut Nußbaum in Lembruch eventuell möglich – allerdings müssten vorab einige rechtliche Fragen geklärt und eine Ausnahmegenehmigung erwirkt werden.

Ein Lembrucher Einwohner war für einen großen Markt: „Lassen Sie doch die Lembrucher und die Touristen in Lembruch einkaufen!“ Aus seiner Sicht wäre aber eine Fläche in der Nähe des Ferienparks an der B 51 besser geeignet. Die Fläche am Helmesweg habe kein Potenzial, weil der dortige landwirtschaftlicher Betrieb sicherlich nicht aufgeben werde. Lembruchs Bürgermeister Michael Macke erklärte, dass es Gespräche mit der Familie gegeben habe. Der Betrieb könne sich an dem Standort nicht erweitern. Solle er in der nächsten Generation weitergeführt werden, müsse sich die Familie ohnehin etwas anderes überlegen.

Nach Einschätzung der Ausschussvorsitzenden Heike Hannker wäre auch ein kleiner Lebensmittelmarkt am Helmesweg ein Gewinn für Lembruch, da er für Touristen fußläufig oder mit dem Fahrrad gut zu erreichen sei.