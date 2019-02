Planungen für Kita können beginnen

Samtgemeinderat segnet Gruppengröße für Einrichtung am Freizeitbad ab

+ Während die konkreten Planungen für die Kita am Hüder Freizeitbad gerade erst beginnen, wird am Gemeindehaus bereits gearbeitet. Dort soll eine zusätzliche Krippengruppe entstehen. Foto: Brauns-Bömermann

Lemförde/Hüde - VON MELANIE RUSS. Die auf gemeindeeigenem Grund hinter dem Freizeitbad in Hüde geplante Kindertagesstätte hat am Dienstagabend eine weitere Hürde genommen. Der Samtgemeinderat hatte über die Größe der neuen Einrichtung abzustimmen und votierte bei einer Enthaltung von Bruno Matzke (CDU) für einen Bau, in dem zwei Kita-Gruppen mit insgesamt 46 bis 50 Plätzen und eine Krippen-Gruppe für 15 Kinder Platz finden sollen. Die Verwaltung wurde ermächtigt, umgehend einen Planerwettbewerb zu starten. Die Vergabe an einen Planer soll im April erfolgen.