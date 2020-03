„Planung nicht verzögern“

Hüde – Der geplante Schilfpolder am Dümmer hat sich längst zu einer scheinbar unendlichen Geschichte entwickelt. Ganz langsam scheint sich das Millionen-Projekt, das einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wasserqualität im Dümmer leisten soll, nun seiner Umsetzung zu nähern. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann auf Nachfrage mitteilt, hat er aus dem Niedersächsischen Umweltministerium „die klare Aussage erhalten, dass die für Ende 2019 geplante Kabinettsvorlage nun bis spätestens Mitte April 2020 im Kabinett abgestimmt wird“.

Seit Herbst vergangenen Jahres habe er beim Umwelt-Staatssekretär Frank Doods immer wieder nach dem aktuellen Sachstand der Kabinettsvorlage zur Antragsstellung für das Planfeststellungsverfahren angefragt, so Scharrelmann.

Im Rahmen des Februarplenums im Niedersächsischen Landtag hatte Scharrelmann zu einem Runden Tisch zum Thema Dümmersanierung und Bau des Schilfpolders eingeladen. Neben Lemfördes Samtbürgermeister Rüdiger Scheibe, Helmut Weiß vom Dümmerbeirat und Jörg Prante vom Niedersächsischen Landesamt für Wasser- und Küstenschutz (NLWKN) nahmen auch Vertreter des Umweltministeriums unter Leitung von Doods teil.

Neben der bis April in Aussicht gestellten Abstimmung über die Kabinettsvorlage sicherte der NLWKN laut Scharrelmann zu, dass nach einer erfolgreichen Kabinettsvorlage im zweiten Quartal 2020 die Antragsstellung zur Planfeststellung an den Landkreis Osnabrück übermittelt werden kann, um auch dort die Prüfungen einzuleiten. Neben der grundsätzlichen Freigabe zum Antrag auf Planfeststellung würden in der erwarteten Kabinettsentscheidung auch generelle Festlegungen zum Flächenmanagement getroffen, um einvernehmliche Lösungen mit beteiligten Flächeneigentümern zu finden, so Scharrelmann.

„Besonders danke ich den zuständigen Stellen, dem Niedersächsischen Umweltministerium und dem NLWKN, für die Vorarbeiten und den aufgezeigten Fahrplan. Nun müssen die Aussagen eingehalten werden, damit wir einen Schritt nach vorne machen. Die weitere Planung des Schilfpolders darf nicht noch weiter hinausgezögert werden. Die Bürgerinnen und Bürger verdienen nun Klarheit über die geplanten Abläufe und die Durchführung der kommenden Schritte,“ fordert der Landtagsabgeordnete Scharrelmann. mer