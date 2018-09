Planung für neues Baugebiet wird konkreter

BRockum - Weil das 2009 erschlossene Baugebiet „Im Dorf II“ im Bereich der Teichstraße in Brockum inzwischen fast vollständig bebaut ist und die bestehenden Bauflächen in der Gemeinde langsam knapp werden, die Nachfrage nach Bauland laut Verwaltung aber weiterhin vorhanden ist, ist der Gemeinderat nun tätig geworden. Am Mittwochabend hat er die Aufstellung des Bebauungsplans „Im Dorf III“ einstimmig beschlossen. Damit wird eine etwa 2,21 Hektar große Fläche zwischen dem Baugebiet „Im Dorfe II“ und der Kämper Straße überplant.

Matthias Desmarowitz von der Ingenieurplanung Wallenhorst stellte in der Sitzung die wesentlichen Eckpunkte des Baugebiets inklusive vier unterschiedlicher Erschließungsvarianten vor. Der Planentwurf orientiert sich an dem städtebaulichen Gesamtkonzept für die Entwicklung der Gemeinde von 1998.

Desmarowitz empfiehlt eine Aufteilung in 16 Grundstücke mit einer Größe von 700 bis 1 000 Quadratmetern. Das entspreche der Nachfrage. In Anlehnung an die bestehende Wohnbebauung empfahl er weiterhin, nur Einzel- und Doppelhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten je Gebäude zuzulassen. „Für Mehrfamilienhäuser gibt es in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde und auch in Brockum besser geeignete Bereiche“, erklärte der Planer. Er riet ebenfalls, gewerbliche Einrichtungen kategorisch auszuschließen. Grundsätzlich wären in einem Wohnbaugebiet Ausnahmen für Betriebe des Beherbergungsgewerbes, nicht störendes Gewerbe oder Tankstellen möglich.

Für die Erschließung unterbreitete Desmarowitz vier Varianten. Zwei davon sehen eine Zuwegung über die Kämper Straße vor. Sie hätten den Vorteil, dass das Gehölz, das den Teich im westlichen Teil des Areals umgibt, weitestgehend erhalten bliebe. Dort stünden einige stattliche Eichen, deren Erhaltung wünschenswert sei, erläuterte der Planer. Ein Fuß- und Fahrradweg würde das neue Baugebiet mit dem vorhandenen verbinden und könnte auch als Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienst dienen.

Einen Nachteil benannte Desmarowitz allerdings auch. Der betroffene Bereich der Kämper Straße liegt außerhalb der geschlossenen Ortschaft, weshalb Fahrzeuge dort relativ schnell unterwegs sind. An den Zufahrten zu den direkt an der Straße gelegenen Grundstücken bestünde daher eine erhöhte Unfallgefahr. Der Planer empfahl, in diesem Fall die Geschwindigkeit etwa durch Versetzen des Ortsschildes nach Westen zu reduzieren.

Bei einer etwas abgewandelten Variante würde die Zufahrt ebenfalls von der Kämper Straße erfolgen, allerdings am nordwestlichen Rand des Baugebiets. In diesem Fall könnten alle Grundstücke bis auf zwei über diese Zufahrtsstraße erschlossen werden.

Bei der dritten Variante würde die Zufahrt südlich entlang des Teiches und des Baumbestands verlaufen. Dafür müssten allerdings einige Bäume weichen. In Variante vier würde die Straße Rötekuhle in Richtung Norden verlängert. Der Verkehr würde dann aber komplett durch das vorhandene Baugebiet „Im Dorfe II“ fließen. Das würde den dortigen Anwohner sicher nicht gefallen, vermutete Desmarowitz.

Über die genannten Details und Varianten wird der Gemeinderat im weiteren Verfahrensverlauf nach der Beteiligung der Öffentlichkeit entscheiden. Die umfasst unter anderem eine Informationsveranstaltung für Bürger. Laut Bauamtsleiter Lars Mentrup soll sie noch in diesem Jahr stattfinden. Der genaue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben. J mer