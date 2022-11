Photovoltaik-Anlagen: „Das ist ein Riesenmarkt“

Von: Melanie Russ

Der Familienbetrieb L&H Solar GbR startet durch: Jan, Kristin und Christian Logemann sowie Tobias Metzner reagieren mit einer Unternehmenserweiterung auf die steigende Nachfrage nach Photovoltaikanlagen. © Russ

Weil die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen steigt und das Auftragsbuch voll ist, plant L&H Solar in Lembruch eine Erweiterung.

Lembruch – „Ich muss bald nicht mehr arbeiten“, sagt Christian Logemann und lacht. Die Vorfreude ist ihm deutlich anzusehen. Tatsächlich wird der Lembrucher in den kommenden Monaten eine ganze Menge zu tun haben, es fühlt sich für ihn nur nicht wie Arbeit an. Denn der Elektroingenieur macht sein Hobby, die Installation von Photovoltaikanlagen, zu seinem Hauptberuf und hängt seinen Job in einem Industrieunternehmen an den Nagel. Seit 2021 ist er Geschäftsführer der L&H Solar GbR, einem Nebenerwerbsbetrieb, den er gemeinsam mit Jan Logemann und Tobias Metzner betreibt. Jetzt soll daraus ein Vollerwerbsbetrieb werden, in den auch Christian Logemanns Frau Kristin neben ihrem Hauptberuf auf 520-Euro-Basis einsteigen wird.

„Weil wir so viele Aufträge haben, haben wir uns entschieden, dass Tobias und ich im nächsten Jahr Vollzeit in der Firma arbeiten. Jan wird weiterhin im Nebenerwerb mitarbeiten“, erklärt Christian Logemann, der auch einen Master-Abschluss im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen besitzt. Da das Abarbeiten der Aufträge mit der Materialverfügbarkeit steht und fällt und die in diesen Zeiten ein echtes Problem darstellt, soll in Kürze auf einer Gewerbefläche in Brockum eine Lagerhalle errichtet werden, um ausreichend Material bevorraten zu können.

Grundstücksverkauf Der Samtgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben für den Verkauf des vorletzten freien Grundstücks im Gewerbegebiet Brockum an die L&H Solar GbR. Der Unternehmer erhält eine 3338 Quadratmeter große Fläche zum Quadratmeterpreis von 28 Euro. Die Eheleute Quebe erhalten zum gleichen Preis den verbleibenden fünf Meter breiten Streifen des Grundstücks – circa 490 Quadratmeter – zu Sicherung ihres Betriebsstandorts, der sich auf dem Nachbargrundstück befindet.

Gerne würde Logemann auch mehr motivierte Mitarbeiter einstellen, doch die seien schwer zu finden: Stichwort Fachkräftemangel. Nach seiner Einschätzung ist das fast das größere Problem, denn die Materialverfügbarkeit, so ist er überzeugt, wird sich in absehbarer Zeit wieder verbessern, während der Fachkräftemangel ein langfristiges Thema ist.

Dabei ist es durchaus eine Branche mit Zukunft. Nach einem ersten Boom vor einigen Jahren verspürt sie aktuell neuen Aufwind. Früher, so erklärt Jan Logemann, hätten die Menschen mit ihren PV-Anlagen vor allem über die Einspeisung von Energie Geld verdienen wollen. Inzwischen gehe es ihnen eher darum, den Strom selbst zu nutzen, beispielsweise für eine Wärmepumpe, und so unabhängiger zu werden. „Und bei vielen steht heute auch der ökologische Gedanke im Vordergrund.“

Christian Logemann erwartet einen weiteren Boom infolge der Elektromobilität. Während im Privatbereich das Prinzip, sein E-Auto mit Strom aus einer PV-Anlage zu laden schon angekommen ist, sieht er bei Unternehmen noch viel Luft nach oben. Wenn sie ihre Flotten auf E-Fahrzeuge umstellen, ist aus seiner Sicht eine eigene PV-Anlage die logische Ergänzung. „Das ist ein Riesenmarkt“, ist Christian Logemann überzeugt.

Neben dem Fachwissen stehe die individuelle und ehrliche Beratung bei ihnen ganz oben, betont Jan Logemann. „Es gibt viele Trugschlüsse“, ist seine Erfahrung. Die erste Stunde eines Beratungsgesprächs verbringe er darum oft damit, falsche Vorstellungen von den Möglichkeiten einer PV-Anlage geradezurücken. Einer dieser Trugschlüsse sei die Annahme, dass man mit PV-Anlage und Speicher völlig unabhängig vom Stromnetz werden könne. „Auf unserem Breitengrad ist man nie ganz autark“, ergänzt Christian Logemann. Und er erklärt seinen Kunden auch immer wieder ganz deutlich: „Man spart eine Menge, aber man wird mit einer PV-Anlage nicht reich.“

Kontakt: info@lh-solar.de