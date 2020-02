Pfarrer Dr. Marc Weber verlässt Lemförde

Indischer Ordenspriester Pater Shibu wird zum 1. September Nachfolger

+ Pfarrer Dr. Marc Weber verlässt die katholische Kirchengemeinde Lemförde. Foto: Russ

Lemförde – Pfarrer Dr. Marc Weber wird die katholische Kirchengemeinde „Zu den heiligen Engeln“ in Lemförde zum 31. August dieses Jahres verlassen. Nach knapp fünf Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Bohmte, Hunteburg und Lemförde werde er durch den Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode in die Gemeinde St. Raphael in Bremen versetzt, teilte Weber gestern mit.