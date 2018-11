Peter Hahne liest in Lemförde

Lemförde - Peter Hahne, Journalist, Fernsehmoderator und Autor, kommt Sonntag, 9. Dezember, nach Lemförde. Er spricht im Diakonissen-Mutterhaus „Altvandsburg“ zunächst im Gottesdienst um 10 Uhr über „Heidenangst oder Christusfreude? Warum Weihnachten so wichtig ist.“ Im Anschluss referiert er gegen 11.45 Uhr zum Thema „Toleranz oder Widerstand – woran wir heute festhalten müssen“. Der Eintritt ist frei.

Für Peter Hahne sei Weihnachten ein Geschenk Gottes und wichtiger denn je, heißt es in der Einladung des Diakonissen-Mutterhauses. „Die pure Freude durch Christus, seinen Sohn. Deshalb lassen wir uns weder Weihnachten noch das Kreuz verbieten. Wo immer falsche Toleranz Kniefälle vor anderen Religionen fordert, nehme ich Dietrich Bonhoeffer zum Vorbild: Widerstand. Es wird spannend in Lemförde“, kündigt er laut Einladung an. Auch kurze persönliche Begegnungen mit Hahne sind möglich. „Er wird bei uns das noch druckfrische Werk ‚Passiert – notiert’ signieren“, verspricht Oberin Heidemarie Jäckel.

Mit seinen Büchern belegt Hahne regelmäßig die vorderen Plätze der Bestsellerlisten. Er war jahrelang das Gesicht der „heute“-Nachrichten und des „Heute Journal“ im ZDF. Der engagierte Christ war 20 Jahre lang Mitglied im Rat der EKD und im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz. Der „Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei“ wurde auch mit dem Publikumspreis „Bambi“ ausgezeichnet.

Peter Hahne besucht zum zweiten Mal Lemförde. „Ich komme auch, weil ich ‚Egoist’ bin. Die Schwestern im Mutterhaus beten für mich. Auch deswegen habe ich die beiden Hüftoperationen in diesem Jahr so gut überstanden“, wird er in der Einladung zitiert. Einige der Schwestern seien selbst pflegebedürftig und schwach. „Die haben aber eine Glaubensstärke, wie ich sie oft nicht habe“, so Hahne.

Wer an der Tagung und dem abschließenden Mittagessen teilnehmen möchte, kann sich bis zum 7. Dezember unter Telefon 05443/2080 oder per E-Mail an info@mutterhaus-lemfoerde.de anmelden. Aber auch spontane Besucher sind willkommen.