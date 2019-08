Pastor Nico Lühmann geht: „Seine Art kam gut an“

Brockum/Burlage - Er wurde von den Menschen in den Kirchengemeinden Burlage und Brockum herzlich aufgenommen und wäre nach eigener Aussage auch gerne geblieben, doch die äußeren Umstände ließen das nicht zu. Nach nur gut einem Jahr wird Pastor Nico Lühmann die Dümmer-Region wieder verlassen.

„Ich bin gescheitert an der Doppelstruktur zweier Gemeinden. Ich war ein Pastor am Fließband“, beschreibt Nico Lühmann, der zuletzt einige Monate krankgeschrieben war, den Hintergrund seines Weggangs im aktuellen Gemeindebrief. Er sei vor einem Jahr mit offenen Armen empfangen worden, blickt er zurück. „Wir haben ein Jahr lang gemeinsam gefeiert, getrauert, gelebt, gedacht und viel experimentiert.“ Dafür sei er sehr dankbar.

„Aber es hat sich herausgestellt, dass die Arbeit mehr ist, als einer allein schaffen kann“, erklärt Lühmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Zusammen mit den beiden Gemeinden habe er an vielen kleinen Stellschrauben gedreht, um die Arbeitsbelastung zu verringern. So seien beispielsweise in der Gemeinde Burlage die Zahl der Geburtstagsbesuche reduziert und dafür ein regelmäßiges Geburtscafé eingeführt worden. „Wir haben ganz viele Dinge geändert, aber es hat leider nicht gereicht“, bedauert Lühmann.

Nicht nur der Pastor selbst bedauert seinen Weggang. „Die Gemeinde hat Nico Lühmann sehr gemocht. Seine Art kam gut an“, berichtet Matthias Henseleit, Vorsitzender des Burlager Kirchenvorstands. Insgesamt sei es traurig, dass er gehe.

„Brockum und Burlage sind eigentlich zwei eigenständige Kirchengemeinden. Das ist für einen Anfänger nicht leicht“, weiß Henseleit um die Schwere der Aufgabe. Für Nico Lühmann waren die beiden Dümmer-Gemeinden die erste berufliche Station nach seinem Theologie-Studium. Im Juni vergangenen Jahres war er in der St. Marien-Kirche in Burlage ordiniert worden. Für die Zukunft wünscht Henseleit Lühmann alles Gute. „Ich hoffe sehr, dass er in seiner neuen Stelle gut Fuß fasst.“ Die tritt Pastor Lühmann im Oktober in Achmer in der Gemeinde Bramsche an.

Wann die Pfarrstelle in den Kirchengemeinden Burlage und Brockum wieder besetzt werden kann, ist noch offen. Wie Superintendent Marten Lensch auf Nachfrage mitteilte, wird sie voraussichtlich im September ausgeschrieben. Wir wünschen uns natürlich, dass die Stelle so schnell wie möglich wieder besetzt wird. Wie schnell das sein wird, werden wir aber erst im Laufe des Bewerbungsverfahrens absehen können“, so Lensch.

Bis zur Neubesetzung wird Pastor Horst Busch die Vertretung in den beiden Gemeinden übernehmen – wie schon Anfang vergangenen Jahres während der Vakanz nach der Verabschiedung des Pastorenehepaars Birgit Tell und Konrad Landrehr-Tell in den Ruhestand. „Wir kennen ihn und kommen sehr gut mit ihm aus. Das ist beruhigend“, blickt Matthias Henseleit zuversichtlich auf die kommenden Monate, die für die beiden Kirchenvorstände wieder viel Arbeit bedeuten werden. Denn deren Mitglieder müssen nun viele Aufgaben übernehmen, um die sich normalerweise der Pastor kümmern würde.

Abschied am 7. September

Am Samstag, 7. September, wird Nico Lühmann um 15 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Marien-Kirche verabschiedet. Zuvor wird er noch zwei besondere Gottesdienste gestalten: am Sonntag, 25. August, beim Dümmerbrand in Hüde und am Samstag, 31. August, im Rahmen des Festes zum 1050-jährigen Jubiläum der Gemeinde Brockum. Wer sich persönlich von Pastor Lühmann verabschieden möchte, hat auch dort Gelegenheit dazu.