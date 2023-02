Ein Pastor mit Optimismus und viel Lust auf Neues

Von: Melanie Russ

Teilen

Pastor Hendrik Hundertmark (3.v.l.) mit Regionalbischof Friedrich Selter (Mitte), den Assistierenden der Ordination (v.l.), Tim-Fabian Albrecht, Vikar und langjährig Studienkollege, Pastor Rainer Müller-Jödicke und Kirchenvorstandsvorsitzende Barbara Meyer sowie Pastorin Bettina Burkhardt und Superintendent Marten Lensch. © Russ

Ein junger Pastor bringt frischen Wind und viele neue Ideen in die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lemförde. Am Sonntag wurde Hendrik Hundertmark in einem festlichen Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche ordiniert.

Lemförde – Ob sie in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lemförde wohl schon wissen, was sie mit ihrem neuen Pastor Hendrik Hundertmark erwartet? Zumindest erahnen können sie es wahrscheinlich nach den ersten Wochen, die der 30-Jährige genutzt hat, um Land und Leute kennenzulernen. Seine offene und positive Art, die wachen Auge lassen vermuten, dass er frischen Wind und viele neue Ideen an seine neue Wirkungsstätte mitbringt. Stichwort: „Pray & Grill“.

Doch bevor er so richtig durchstarten kann, stand am Sonntagnachmittag erst einmal seine Ordination als Pastor auf Probe und offizielle Einführung in der evangelisch-lutherischen Martin-Luther Kirchengemeinde Lemförde an. Volle Bänke in der Martin-Luther-Kirche und tosender Applaus nach der Ordinationszeremonie – schöner und lebendiger hätte er sich diesen Festgottesdienst kaum wünschen können. Familie und Freunde waren gekommen, aber sie waren längst nicht die einzigen wohlbekannten Gesichter im Kirchenschiff. Eine ganze Reihe von Mitgliedern der Kirchengemeinde Engelbostel-Schulenberg, in der Hendrik Hundertmark vor seinem Wechsel nach Lemförde sein Vikariat absolviert und der Überlieferung nach viele Fans gewonnen hatte, waren ebenfalls gekommen, um den 30-Jährigen auf seinem nächsten Schritt zu begleiten.

Auch in den wenigen Wochen in Lemförde hat Pastor Hundertmark offenbar schon viele Freunde gewonnen. Kirchenvorstand und Mitarbeitenden seien froh, „dass du dich für unsere Kirchengemeinde entschieden hast“, sagte Barbara Meyer, Vorsitzende des Lemförder Kirchenvorstands und Assistierende bei der Ordination eingangs des Gottesdienstes. Die Kirchengemeinde hoffe auf neue Impulse und Altbewährtes, das in der Pandemie auf der Strecke geblieben war.

Sie dankte den vielen Pastoren des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz, die die Kirchengemeinde in den vergangenen 15 Monaten ohne eigenen Pastor unterstützt hatten. „Wir durften erfahren, dass die Dümmer-Region noch ein Stückchen näher zusammengerückt ist“, so Barbara Meyer. Und das soll bleiben. So wird es weiterhin von Zeit zu Zeit Regionalgottesdienste geben.

Für die Ordination war Regionalbischof Friedrich Selter angereist und wieder einmal von der Atmosphäre beeindruckt. Orgel- und Posaunenchor-Musik, lauter Gesang und mit kräftiger Stimme gesprochene Gebete – so wie es eigentlich immer sein sollte. „Toll, wie Sie alle mitmachen.“ Er verriet, eine Schwäche für die Dümmer-Region zu haben, seit er bei einem Open-Air-Gottesdienst an der Lichtburg in Quernheim dabei war. Seitdem klopfe sein Herz, wann immer er in die Region komme.

Noch stärker dürfte an diesem Nachmittag aber das Herz von Hendrik Hundertmark geklopft haben, für den die Ordination der Schlusspunkt einer langen Ausbildung und damit ein ganz besonderer Moment war.

Als Ordinationsspruch hatte er „Alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt“ (Markus 9,23) gewählt. Dahinter stecke so viel Optimismus, begründet der junge Pastor die Wahl. Es sei ein Motto voller Zuversicht, fand der Regionalbischof. „Wer Sie kennt, der weiß, wie gut dieser Spruch zu Ihnen passt.“ Denn Hendrik Hundertmark sei ein Mensch, der immer eher die Chancen als die Probleme sehe.

Aus Engelbostel-Schulenberg hatten den Regionalbischof viele Lobeshymnen erreicht. Unter anderem hatte Hendrik Hundertmark ein Konzept für den Konfirmandenunterricht in der Corona-Zeit mitentwickelt, das so gut war, dass das Religionspädagogische Institut in Loccum es veröffentlichen will. „Es wird interessanten Konfirmanden-Freizeiten geben“, versprach Friedrich Selter. Und man werde oft das laute und herzliche Lachen von Hendrik Hundertmark hören. Er habe Lust auf neue Formate. Vor allem „Pray & Grill“ habe es ihm angetan – eine kurze Andacht mit anschließendem Grillen.

Christinnen und Christen, so sagte der Regionalbischof abschließend, seien Hoffnungsmenschen, die andere ermutigten. „Dass Sie auf diese Weise wirken könne, wünsche ich Ihnen“, gab er Hundertmark mit auf den Weg.

Während des Gottesdienstes wurde viel über ihn gesprochen, am Rande spricht der junge Pastor über seine ersten Eindrücke in der Dümmer-Region. „Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden. Ich habe mich schon vielen Gruppen vorgestellt und auch die Jugendgruppe kennengelernt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier auf viele herzliche Menschen treffe.“ Und es gebe auch viele nette Kollegen im Kirchenkreis, die ihm auf den ersten Schritten helfen. Die schöne Landschaft rund um Lemförde hat er schon bei einigen Spaziergängen erkundet.