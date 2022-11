Party-Bilanz des Brockumer Marktes: Ganz nahe an den Superlativen

Von: Carsten Sander

Es wurde viel getanzt und gefeiert auf dem Brockumer Markt. Die Party-Veranstalter profitierten von der besonderen Feiertagskonstellation. Der Wunsch, auch den Freitag ins Marktleben einzubinden, wird laut. © Hefkaluk

Die besondere Konstellation im Kalender sorgt für besondere Zufriedenheit bei den Party-Veranstaltern des Brockumer Großmarktes. Der „beste Sonntag aller Zeiten“ wird bilanziert - und ein Wunsch kommt auf: Kann der Freitag mit ins Marktprogramm aufgenommen werden? Die Meinungen sind kontrovers.

Brockum – Die Voraussetzungen waren überragend, das Ergebnis offenbar auch. Die Party-Veranstalter auf dem am vergangenen Dienstag zu Ende gegangenen Brockumer Großmarkt ziehen eine überaus zufriedene Bilanz. Die Kombination aus Feiertagen am Fließband und T-Shirt-Wetter war eine Grundlage, wie es sie nur selten gibt. Ein Zeltbetreiber hat sich sogar frisch verliebt in den Brockumer Markt und wird nun länger bleiben.

Der Kalender hatte es ausgesprochen gut gemeint mit dem Marktveranstalter. Auf die ersten beiden Markttage am Samstag und Sonntag folgte der Reformationstag als Feiertag in Niedersachsen sowie tags darauf Allerheiligen als Feiertag im benachbarten Nordrhein-Westfalen. Die Folge waren volle Marktstraßen bei Tageslicht sowie volle Party-Locations am Abend. Bis in die frühen Morgenstunden konnten alle feiern – und zwar an drei von vier Tagen.

Das ist nicht selbstverständlich und zauberte natürlich ein Lachen in die Gesichter der Party-Unternehmer. „Ich bin sehr zufrieden“, bilanziert Karl-Wilhelm Bruns, der mit seiner Firma KWB-Veranstaltungen aus Rahden seit mehr als einem Jahrzehnt das „Zelt am Viehmarkt“ unterhält. Der Sonntag war sogar „der beste Sonntag, den wir je auf dem Brockumer Markt hatten.“ Was aber nicht allein am Partyleben lag, sondern auch am Kaffee-und-Kuchen-Geschäft am Nachmittag. Bruns: „Wir waren zweimal ausverkauft.“ Sein Konzept, die Party-Zone zugunsten von Tischen und Stühlen zu verkleinern, habe sich ausgezahlt, sagt er.

In diesem Punkt ist Jochen Fangmann im „Brockumer Festzelt“ den umgekehrten Weg gegangen. Bei seiner Premiere auf dem Brockumer Markt hat er ganz auf den Party-Faktor gesetzt – ohne jegliche Restauration. Trotzdem hat’s geflutscht, so Fangmann: „Der Samstagabend war bei uns überragend.“ Am Sonntag und Montag hätte das gute Wetter zwar den Umsatz an den Getränkebuden vor dem Zelt in die Höhe getrieben, drinnen war es dagegen eher durchschnittlich. Dafür zog der Viehmarkt-Dienstag wieder richtig an. Fangmann: „Da hat unser Konzept voll eingeschlagen. Viele Firmen und Gruppen waren im Zelt. Das machen wir nächstes Jahr noch mal genauso.“

Gutes Stichwort. Denn Neuling Fangmann hatte vor seiner Brockum-Premiere zunächst von einem Testlauf zum Kennenlernen gesprochen. Nun ist klar: „Die Option weiterzumachen, wird auf jeden Fall gezogen. Wir bleiben weitere drei Jahre.“ Die Schirmbar vor dem Zelt sei insgesamt super angenommen worden, unterm Strich lief der Markt für den Event-Veranstalter aus Damme „noch besser als erwartet“. Auch die Zusammenarbeit mit dem Marktveranstalter „war super. Es ist überragend, was in Brockum auf die Beine gestellt wird“, sagt Jochen Fangmann.

Guido Schmidt, Inhaber des Niedersachsenhofs Widukind, in dessen Saal traditionell während der Marktabende das Leben tobt, ist bei seiner Bewertung der vier Volksfest-Tage auch nahe dran an Superlativen. Er spricht von einem „extremen Besucherzulauf“, vom „besten Sonntag aller Zeiten“ und von einem „umsatztechnisch sehr zufriedenstellenden Markt. Unsere Arbeit hat sich bezahlt gemacht.“ Der Montagabend habe allerdings nicht die Bilanz vergangener Jahre erzielt. Schmidt: „In Zahlen ausgedrückt würde ich sagen: Am Montag waren es 20 Prozent weniger, dafür am Sonntag aber 40 Prozent mehr. Da hat sich der Feiertag am Montag in Niedersachsen deutlich bemerkbar gemacht.“

Eine Frage drängt sich nun auf: Wäre es für den Brockumer Markt in Zukunft nicht sinnvoll, den Freitag als Markttag mit ins Programm zu nehmen? Immerhin hat die aktuelle Ausgabe des Volksfestes mit deutlich mehr als 200 000 Besuchern gezeigt, dass die Veranstaltung nach wie vor ein starker Magnet für die Menschen ist. Erst recht, wenn der kommende Tag frei ist und die Leute am Abend feiern können. Was sich am zurückliegenden Sonntag und auch am Montag gezeigt hat. Und was für jeden Freitag in jedem Jahr gelten würde. Die Hauptprofiteure könnten die Party-Veranstalter sein. Wenig erstaunlich macht sich folglich Jochen Fangmann für den Freitag stark: „Den sollte man dazunehmen. Die jungen Leute würden am Freitag genauso zahlreich auf den Markt kommen wie am Samstag.“ Guido Schmidt argumentiert ähnlich: „Selbstverständlich muss der Freitag dazu genommen werden. Die Nachfrage ist eindeutig da.“

Doch das sehen tatsächlich nicht alle so. Karl-Wilhelm Bruns kommt zu einer anderen Einschätzung. Den Freitag als Markt- oder nur Partytag am Abend ins Programm einzuweben, wäre aus seiner Sicht falsch. „Ich halte nicht viel davon. Einen fünften Tag verträgt der Brockumer Markt nicht“, sagt er. Damit liegt Bruns auf einer Linie mit den Marktveranstaltern. Laut Sprecher Marco Lampe, in Personalunion auch Brockumer Bürgermeister, wird das Freitag-Thema zwar „ab und an von unseren Partnern angesprochen, weil ja alles aufgebaut sei und keine Mehrkosten entstünden“. Dennoch sei die Brockumer Haltung eindeutig: „Wir haben lieber vier gute Tage, als den Markt weiter auseinanderzuziehen.“ Ein zusätzlicher Markttag würde „den Party-Veranstaltern mehr Einnahmen bringen, für alle anderen hätte er kaum einen Mehrwert“. Denn, so seine Überzeugung: „Die Leute können ihr Geld nur einmal ausgeben.“