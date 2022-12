Parkplatz Schaffhäuser Feld soll ausgebaut und kostenpflichtig werden

+ © Brauns-Bömermann Auf den Parkplatz Schaffhäuser Feld führt momentan eine unbefestigte Zufahrt. Sie soll durch einen Schotterweg ersetzt werden. Außerdem soll das Parken dort künftig nicht mehr kostenlos sein. © Brauns-Bömermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Russ schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Gemeinderat Hüde bringt mit dem Ausbau des kommunalen Parkplatzes am Schaffhäuser Feld ein lange diskutiertes Thema voran. Auch der Parksituation an der Straße „Im Dorfe“ nahm er sich an.

Hüde – Es herrschte ein wenig Unmut im Gemeinderat Hüde. Denn es kamen Themen zur Sprache, über die seit Jahren diskutiert wird und bei denen es nicht voran ging. Das soll sich jetzt für den kommunalen Parkplatz am Schaffhäuser Feld und für die Parksituation an der Straße „Im Dorfe“ ändern. Für beides erhielt die Verwaltung einen Auftrag mit der eindringlichen Bitte um zügige Umsetzung.

Am Schaffhäuser Feld erwägt der Rat den Ausbau des bislang kostenfrei nutzbaren Parkplatzes. Dort sollen die Fahrwege in Schotterbauweise angelegt sowie zwei E-Ladesäulen und ein Kassenautomat errichtet werden. Zudem soll der Wall zur Straße abgetragen und durch eine Hecke ergänzt werden. Die Kosten hierfür schätzt die Verwaltung auf rund 50 000 Euro.

Ratsherr Jürgen Hage bat darum, darauf zu achten, dass über den Parkscheinautomaten auch eine touristische Tagesabgabe eingezogen werden kann. Noch gibt es sie zwar nicht, ihre Einführung wird aber in der Samtgemeinde diskutiert.

Jörg Bömermann und Angelika Lüters-Wobker sind mit dem geplanten Schotterweg nicht ganz glücklich. Bislang ist die Zufahrt zu der Wiese unbefestigt. Es so zu belassen, sei schöner und auch billiger argumentierte Lüters-Wobker. Matthias Wrampelmeier vom Bauamt nannte als Vorzüge, dass ein Schotterweg bei Nässe nicht verschlamme und dem Parkplatz eine klare Struktur gebe, die momentan fehle. Ratsherr Dennis Brinkmann ergänzte außerdem: „Wenn wir Parkgebühren verlangen, müssen wir auch etwas bieten.“

Da über den Parkplatz auch private Flächen erschlossen werden, muss die Verwaltung mit dem Eigentümer noch klären, wie mit dessen Flächen umzugehen ist und zu welchen Konditionen sie in die Planung einbezogen werden können. Dieses Gespräch hätte man eigentlich als erstes führen müssen, fand Ratsherr Heiko Picksmeier-Piening. Mit der Umsetzung der Planung beauftragte der Rat die Verwaltung bei einer Enthaltung von Lüters-Wobker.

Ein Problem, über das der Rat ebenfalls seit Jahren diskutiert, sind die Parker an der Straße „Im Dorfe“ zwischen Freizeitbad und Hof Möller, die sich auch von der Fahrradspur nicht davon abhalten lassen, ihr Auto am Straßenrand abzustellen.

Sie habe Autofahrer mehrfach darauf hingewiesen, dass das Parken dort so nicht erlaubt sei und sei dann angepöbelt worden, berichtete Angelika Lüters-Wobker. Es habe dort schon mehrere Beinaheunfälle gegeben, hat Jürgen Hage beobachtet. Von weiteren Verbotsschildern hält er aber nichts. Zumal sie erfahrungsgemäß ohne strikte Kontrolle wenig bringen. Er schlug eine charmantere Lösung vor: eine Rosenhecke entlang der Straße, die ein Parken unmöglich macht. Sie habe keine tiefen Wurzeln und sei pflegeleicht. Auch Joachim Hafer glaubt: „Mit guten Worten und selbst Strafen kommen wir nicht weit.“ Eine handfeste Lösung muss her – und zwar zeitnah bis zum Beginn der nächsten Tourismussaison.

+ Das Parken an der Straße „Im Dorfe“ möchte die Gemeinde mit Anpflanzungen im Seitenraum verhindern. © Brauns-Bömermann

Die Verwaltung erhielt den Auftrag, Möglichkeiten für eine Bepflanzung vorzuschlagen. Bezüglich Rosen ist Gemeindedirektor Lars Mentrup wegen der Dornen skeptisch, mit denen die Damen, die die kommunalen Anpflanzungen pflegen, schon genug zu tun haben.

Aber es findet sich sicherlich etwas anderes mit flachen Wurzeln, damit die Versorgungsleitungen nicht beschädigt werden und zugänglich bleiben, und harten Zweigen, an denen sich die Autofahrer nicht den Lack zerkratzen möchten.

Bezüglich der kürzeren Schaltzeiten der mit Dämmerungsschalter versehenen Straßenbeleuchtung tut sich noch nichts. Die sollen eigentlich mit einer Zeitschaltung nachgerüstet werden, um die Beleuchtung von 23 bis 5 Uhr ausschalten und so Energie sparen zu können. Die Anschaffung dieser Schalter gestaltet sich laut Lars Mentrup aber schwierig, weil gerade viele Kommunen die gleiche Idee haben. Zudem darf die Umrüstung nur durch die Westnetz als Energieversorger erfolgen, die also entsprechende Kapazitäten frei haben muss.

Bürgermeister Heiner Richmann, der die Umrüstung ins Gespräch gebracht hatte, sprach sich in der Sitzung am Mittwoch dafür aus, von der Verwaltung nun erstmal das Einsparpotenzial ermitteln zu lassen. „Wenn wir nur ein paar hundert Euro sparen, lassen wir sie brennen“, so Richmann. Denn: „Wir haben die Lampen aufgestellt, weil die Einwohner das wollten, damit sie sich sicherer fühlen, und nicht, um sie auszuschalten.“ Der Rat bat um Vorlegung der Zahlen bis zu den Beratungen für den Haushaltsplan 2023.