Ortskernsanierung hat viel bewirkt

Lemförde - Von Melanie Russ. „Es fühlt sich an wie gestern“, sagt Friedrich-Rudolf Bechtel, Samtgemeindeamtsrat a.D., als er im prächtigen Rittersaal des Amtshofs steht und dem Rat des Flecken Lemförde die Eckpunkte des Abschlussberichts über die Ortskernsanierung vorstellt, ohne die es den Amtshof vielleicht gar nicht mehr geben würde.

Bechtel hatte in seiner Dienstzeit viel Zeit und Herzblut in die fast 30 Jahre dauernde und 2017 abgeschlossen Ortskernsanierung gesteckt und nun – obwohl schon im Ruhestand – auch den Abschlussbericht verfasst. Während der jüngsten Ratssitzung ging er zunächst auf die Ausgangslage im Jahr 1982 ein. Die Liste der städtebaulichen Missstände war lang: Der Amtshof, einst Burg und Schloss und zeitweise Sitz des Grafen von Diepholz, war mehr Ruine als Gebäude, die Entwicklung der Gemeinde erfolgte in erster Linie entlang der Hauptstraße, einen richtigen Ortskern gab es nicht, Betriebe befanden sich mitten im Ort, fehlende Parkplätze waren ein Riesenproblem für die Geschäfte, weil die Kunden fernblieben.

„Es war klar, dass etwas passieren musste“, blickte Bechtel zurück. Eine große Hürde war die Finanzierung einer Sanierung, die all diese Mängel beheben würde. In den 1980er-Jahren habe die damalige Bezirksregierung Hannover die Städtebauförderung auch für kleine Kommunen ins Spiel gebracht, so Bechtel. Man habe erkannt, dass es auch in ländlichen Regionen Strukturprobleme gebe, nicht nur in großen Städten. Der Flecken versuchte 1985 erstmals, in das Förderprogramm aufgenommen zu werden. Nach mehreren Anläufen klappte es 1989.

Die Ziele der Ortskernsanierung waren klar formuliert: Es sollten ein Ortsmittelpunkt geschaffen, der Schwerlastverkehr umgeleitet und die Betriebe ausgesiedelt werden. Und die Entwicklung sollte „aus einem Guss“ sein. Darum gab es von Anfang an einen städtebaulichen Rahmenplan.

Anhand alter und neuer Fotos veranschaulichte der Samtgemeindeamtsrat, was sich in den vergangenen fast 30 Jahren alles zum Besseren verändert hat. Einer der markantesten Punkte ist sicherlich das 2017 eingeweihte Rathaus direkt neben dem in neuer Pracht erstrahlten Amtshof. Die Aufenthaltsqualität im Ortskern ist gestiegen – nicht zuletzt durch eine verbesserte Verkehrsführung und die Umsiedlung von Betrieben wie Getränke Meyer, die ebenfalls profitierten, weil sie sich an anderer Stelle freier entwickeln konnten.

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 14,4 Millionen Euro, von denen 13,7 Millionen Euro förderfähig waren. 4,2 Millionen Euro hat der Flecken selbst beigetragen, 2,5 Millionen Euro flossen aus Einnahmen wie der Veräußerung von Grundstücken, Fördermittel flossen in Höhe von sieben Millionen Euro.

Bechtels Fazit fällt rundherum positiv aus. „Die Ortskernsanierung hat viel bewirkt. Aber ohne die Mitwirkung vieler und die Förderung wäre sie nicht möglich gewesen. Sie hat Lemförde gutgetan.“

Abschlussbericht

Der komplette 88 Seiten starke Abschlussbericht ist im Ratsinformationssystem auf der Homepage der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ einsehbar.

www.lemfoerde.de