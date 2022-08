Oldtimertreffen in Hagewede mit großer Fangemeinde

Von: Heidrun Mühlke

Das Spektrum des „rollenden Museums“ war breit gefächert. Chromglänzende Schätzchen so weit das Auge reicht. © Mühlke

Historische Autos, Traktoren, Caravans und Motorräder glänzen in der Sonne - Zeit für das Hageweder Oldtimer-Treffen.

Hagewede / Marl – Jede Menge auf Hochglanz polierte Schätzchen und einige Hundert Oldtimerfans kamen im Laufe des Wochenendes zur vierten Auflage des „H.O.T“ (Hageweder Oldtimer-Treffen) auf das Gelände am Landgasthof „Zur Eiche“ nach Hagewede. Selbst die Organisatoren zeigten sich einmal mehr freudig überrascht von dem großen Zuspruch.

Ohnehin hätten die Bedingungen kaum besser sein können. Strahlender Sonnenschein und ein mit Oldtimern, ein bunter Mix aus Treckern, Nutzfahrzeugen, PKWs, Motorrädern, Campern und Caravans, gefülltes Gelände. Vom chromblitzenden Cadillac und Morgan-Threewheeler über einen VW-Käfer aus den Achtzigern, Trabbis aus dem letzten Jahrhundert oder knatterten Motorrädern - hier konnte alles bestaunt werden.

Historische Traktoren und flotte Camper weckten ebenso das Interesse eines breit gefächerten, mehr oder weniger fachkundigen Publikums. Historische Fahrzeuge sind für alle Generationen ein besonderer Hingucker. Besonders dann, wenn sie blitzblank poliert präsentiert werden.

Freunde von Zwei-und Viertaktern hatten ausreichend Gelegenheit zum Fachsimpeln. Immer wieder gingt es um das Restaurieren der Fahrzeuge und den damit verbundenen Kosten sowie den aufwendigen Schraub- und Lackiererarbeiten.

Mit seiner Fox NSU kam Heiner Lindemann zum Oldtimertreffen geknattert. © Mühlke

Das Hageweder Oldtimer-Treffen hat inzwischen eine große Fangemeinde. Kamen die Fahrzeugbesitzer in den zurückliegenden Jahren größtenteils aus dem näheren Umkreis, zieht das Treffen immer weitere Kreise. Besucher und Aussteller kommen von Bremen bis Münster, von Cloppenburg bis Hannover. Sogar aus Norwegen war ein Besucher dabei. „Eher zufällig“ waren sie mit ihrem VW-Bulli T3 auf der Durchreise. Denen gefiel unser Oldtimer-Treffen aber so gut, dass sie sich mit ihrem Camper gleich einen Stellplatz gesucht haben und über das ganze Wochenende geblieben sind“, freut sich das Orga-Team, das sind Jochen Mai, Eckhard Ahrens, Maik Willmann, Jennifer und Dirk Fahland, Dieter Last sowie Jürgen und Meiki Jülke.

Aus Rahden waren Wolfgang und Vera Meier mit ihrem 30 Jahre alten Cadillac De Ville Fleetwood gekommen. „Unser Herz hängt an großen historischen Auto, am liebsten US-Cars“, ist sich das Ehepaar einig. Der Cadillac sei seit Februar in ihrem Besitz. Sie würden das Auto täglich nutzen, nicht nur um zu Oldtimer-Treffen zu fahren. „Der Verbrauch hält sich schließlich in Grenzen. Rund 13 Liter verbraucht und da Schätzchen“, erklärt Wolfgang Meier. Der Oldtimer habe sogar eine Klimaanlage und wenn man im Fahrzeug Platz nimmt, sitzt man wie auf dem heimischen Sofa, weiß Vera Meier zu ergänzen.

Peter Wutschig aus Diepholz sieht in seiner BMW R50/2 eine Wertanlage: „Die Maschine ist Baujahr 1963 und alles ist generalüberholt“. © Mühlke

Der Diepholzer Peter Wutschig war mit seinem Motorrad, einer BMW R50/2 nach Hagewede gekommen. „Die Maschine ist Baujahr 1963 und alles ist generalüberholt“, erzählt Wutschig. Der Lack des Rahmens sei aber noch der erste und original. Früher sei das Motorrad als Polizeifahrzeug in Westfalen im Einsatz gewesen. Für ihn sei das Schätzchen nun eine Wertanlage.

Einen kleinen Abstecher zum „H.O.T.“ hatte auch Stemshorns Bürgermeister Heiner Lindemann gemacht. Der Oldtimer-Fan war mit seiner NSU Fox, Baujahr 1954 unterwegs. „Das Moped habe ich von meinem Papa übernommen. Der hatte es seinerzeit neu gekauft und seither ist es in Familienbesitz“, so Lindemann, setzte antiken Motorradhelm auf und knatterte davon.

Gern gewährte Wolfgang Meier in Hagewede einen Blick unter die Motorhaube seines Cadillac. © Mühlke