Oldtimer-Treffen inklusive Rock'n'Roll

Das erste Hageweder Oldtimer-Treffen wird nicht nur für die Freunde nostalgischer Fahrzeuge ein Highlight sein, es möchte auch Musikliebhaber begeistern. Mit „The Creapers“ hat das Organisationsteam um Festwirt Jochen Mai eine der bekanntesten Rockabilly-Bands der Region für die Veranstaltung am Samstag und Sonntag, 29. und 30 Juni, verpflichten können (Foto). Sie stehen am Samstag ab etwa 20.30 Uhr auf der Bühne. Eintrittsgeld wird, wie bei der gesamten Veranstaltung, nicht erhoben, betonen die Veranstalter. Zudem wird das Rahmenprogramm mit weiteren Attraktionen aufwarten: Vom klassischen Barber-Shop über Exponate zur professionellen Lederrestauration, Gewinnspiel, Hüpfburg und Verkehrssicherheit bis hin zu einer Oldtimer-Fahrschule sei für Jung und Alt einiges dabei, versprechen die Veranstalter. Fachbuchautor Martin Henze (Foto) steht für Benzingespräche bereit. Zudem kommt ein historischer Shuttle-Service zum Einsatz, der die Besucher zu jeder vollen Stunde vom Amtshof Lemförde nach Hagewede befördert. Für die Verköstigung der Gäste sorgt das Team des Landgasthofs „Zur Eiche“ an beiden Tagen ab etwa 11 Uhr. Anmeldungen zum Treffen sind noch möglich per E-Mail an hot@last-pr.de. Fotos: Martin Henze/