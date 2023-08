Ohne Rücksicht auf andere: Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Von: Carsten Sander

Was da alles hätte passieren können... Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Brockum vor der Polizei geflohen. Nun werden Zeugen gesucht.

Brockum – Mit hohem Tempo und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer ist am Donnerstag ein Autofahrer in Brockum vor einer Polizeikontrolle geflohen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Personen, die durch das Verhalten des Fahrers gefährdet wurden. Um 8.05 Uhr wollte die Polizei auf der Rahdener Straße eine Verkehrskontrolle durchführen. Doch daraus wurde nichts.

Der Fahrer des Wagens, ein polizeibekannter 22-Jähriger, gab Gas und gefährdete mehrfach mit stark überhöhter Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer. Er flüchtete in Richtung Rahden. Die Polizei brach die Verfolgung nach kurzer Zeit ab – auch um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Der 22-Jährige war mit einem weißen VW-Golf mit roter Aufschrift beziehungsweise Streifen unterwegs. Zeugen und Fahrzeugführer, die zur Tatzeit im Berufsverkehr unterwegs waren und gegebenenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Lemförde, Tel. 05443/20 34 40, zu melden.

