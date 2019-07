Oberschüler sind Helden für einen Tag

+ Schulleiter Marc Greve (3.v.l.), Torsten Schütze (links), Helge Rackebrandt (rechts) und Marion Graf überreichten Dr. Heinz Gravenkötter (2.v.l.) und Karl-Joachim Richter 2 763,36 Euro aus dem Schulprojekt „Heroes for one Day“. Foto: Mühlke

Lemförde – „Liebe Helden“, begann Schulleiter Marc Greve seine Begrüßungsrede und richtete sein Wort an die Schülerinnen und Schüler der fünften bis neunten Klassen der Lemförder Von-Sanden-Oberschule, die sich an der Aktion „Heroes for one Day“ beteiligt hatten. In der Pausenhalle wurde der Erlös des Aktionstages für die Kinderhilfe Cusco-Peru gespendet.