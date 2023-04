NUVD – eine weitgehend unbekannte Größe am Dümmer

Was macht eigentlich die NUVD? Der Vorsitzende Udo Effertz (li.) und Marcel Holy (2.v.re.) erklärten, Lemfördes Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup (2.v.li.) und Bauamtsleiter Carsten Werft (re.) hörten zu. © Sander

Die Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer (NUVD) macht eine ganze Menge in Sachen Natur- und Artenschutz. Ihre vielfältige Arbeit stellten die Verantwortlichen im Lemförder Rathaus vor. Sie reicht über Vögel zählen und Naturbildung über Konzept-Entwicklung bis zum Prädatorenmanagement.

Lemförde – Nach knapp eineinhalb Stunden ist das Ende erreicht. Und es lässt sich sagen: Es waren prall gefüllte eineinhalb Stunden. Marcel Holy hat die Zeit gebraucht, um im Sinne der Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer (NUVD) vorzustellen, was dieser in Hüde am Dümmer ansässige Verein seit seiner Gründung vor bald 14 Jahren schon alles auf die Beine gestellt hat. Darauf müsse mal hingewiesen werden, meint der Vorsitzende Udo Effertz, dem immer noch zu häufig Fragen wie diese gestellt werden: „Was macht ihr eigentlich? Sitzt ihr im Naturschutzgebiet und zählt Vögel?“

Ja, vielleicht auch das. Aber nur selten. Die NUVD hat sich anderen Aufgaben verschrieben. Nicht jede davon hat den Glanz des perfekten, alle anderen Faktoren ausblendenden Natur- und Artenschutzes. Das soll auch nicht so sein, sagt Holy, einer von drei festangestellten Biologen im Team. „Wir wollen Naturschutz machen, aber etwas anders“, sagt er und erklärt: „Wenn 100 Prozent Naturschutz nicht möglich sind, dann wollen wir 80 Prozent Naturschutz bekommen, mit dem dann aber alle zufrieden sind.“ Oder anders gesagt: Naturschutz mit Konsens statt mit Konflikten unter den Beteiligten oder Betroffenen.

Das ist gewissermaßen ein Leitfaden für das Handeln des Vereins. Der Leitspruch ist: „Arten brauchen Taten.“ Doch welche Taten sind gemeint? Wie gesagt: Holy braucht 90 Minuten, um alles aufzulisten und wenigstens im Ansatz zu erklären. Interessierte Zuhörer sind dabei Lemfördes Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup und der neue Lemförder Bauamtsleiter Carsten Werft. Ihnen will die NUVD die ganze Bandbreite des eigenen Tuns präsentieren – einfach um Wissenslücken in der Lemförder Verwaltung zu schließen und für sich zu werben.

Einige Projekte lassen sich kurz und knapp zusammenfassen. Die NUVD hat beim Bau des Marissa-Resorts die ökologische Baubegleitung übernommen, hat ein Konzept für Biotope in Industriegebieten entwickelt und auf dem Firmengelände seines Vorstandsmitglieds Martin Läer auch umgesetzt. Der Verein betreibt erfolgreich ein Rebhuhn-Projekt, hat einen Schilfsteg angelegt, führt Grundschulklassen im Rahmen der Dümmer-Naturspiele durch das Ochsenmoor, hat das Teichaquarium am Dümmer-Museum entworfen, betreut Schul-AGs, hat das bei Touristen beliebte Dümmer-Diplom erfunden.

Und dann ist da noch das große Feld des Prädatorenmanagements. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Populationskontrolle von Raubtieren. Heißt konkret: Fangen und töten von Fuchs, Marder, Iltis und von im Dümmerschilf lebenden Wildschweinen. Sowie von Nutrias und Karpfen. Dafür beschäftigt die NUVD sogar zwei Berufsjäger und einen Fischereimeister. Und sie expandiert in diesem Bereich, bekommt Aufträge für Naturschutzgebiete an der Unterelbe und in Schleswig-Holstein, die um einiges größer sind, als das heimatliche Gebiet zwischen Quernheimer Moor und Goldenstedt.

Die NUVD berät zudem die Verantwortlichen auf den Halligen Langeneß und Oland, wie unerwünschte Räuber, die sich über den Lorendamm eingeschlichen haben, wieder loszuwerden sind. Wie? Mit Lebendfallen. Die NUVD kann das offenbar und wird deshalb gebucht. Holy: „Wir sind die Einzigen, die es wirklich gut und professionell machen. Das ist nicht unbemerkt geblieben.“

Das Können angeeignet hat sich die NUVD in den wiedervernässten Flächen am Dümmer – dort, wo die am Boden brütenden Wiesenvögel ihren Lebensraum haben. Sie wieder anzusiedeln, ist ein mit viel öffentlichem Geld betriebenes Projekt. Das aber gescheitert wäre, wenn die Anzahl der Raubtiere, Prädatoren genannt, nicht drastisch reduziert worden wäre. Fuchs und Marder räumen eben die Gelege aus. Dass mancher Tierschützer die „Entnahme“ dieser Beutegreifer strikt ablehnt, ist ein ewiger Konfliktstoff, mit dem die NUVD leben muss. Udo Effertz betont aber, dass es keine Alternative gebe, um Wiesenvögel in ihrem Bestand zu schützen, als so: „Es geht nicht anders.“

Marcel Holy zeigt zur Beweisführung Säulendiagramme, die die Population des Kiebitzes im Ochsenmoor, in den Borringhauser Wiesen und im Osterfeiner Moor vor und nach Beginn des Prädatoren-Managements zeigen. Es sind Unterschiede wie zwischen Flachdachbungalow und Wolkenkratzer. Auch die Kurve der brütenden Rotschenkel-Paare an Dümmer schnellt seit Beginn des Prädatorenmanagements in die Höhe: von unter zehn auf knapp 100. Erfolgsgeschichten aus Sicht der NUVD.

Zudem werden die Nutrias bejagt, weil sie durch ihre Art zu leben Wiedervernässungsprojekte in Mooren sabotieren. Und dann ist da noch der Karpfen, der dem Ökosystem im Dümmer schadet (siehe Infokasten). Er wird in rauen Mengen abgefischt, weil er eine überraschend große Anzahl erreicht hat. „Es gibt Schätzungen, die besagen, dass etwa 800 Tonnen Karpfen im Dümmer leben“, sagt Marcel Holy. Seit Beginn des Netzfischens in diesem Jahr im März wurden bereits drei Tonnen Karpfen gefangen. Die Tiere werden als Nahrungsmittel verkauft – wie auch die Nutrias, die im östlichen Europa auf dem Speiseplan stehen.

Zu den Kooperationspartnern und Auftraggebern der NUVD gehören die Landkreise Diepholz, Vechta und Osnabrück sowie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN). Fördergelder kommen außerdem vom Land Niedersachsen.

Karpfen, Nutrias und Graugänse behindern Artenschutz Karpfen und Nutrias haben einen negativen Einfluss auf Vorhaben des Artenschutzes, was mehrere Gründe hat: Die Karpfen schwimmen im Dümmer über den Grund und wühlen so den Boden auf. Dadurch können viele Unterwasserpflanzen nicht wachsen. Diese sind jedoch wichtig für den Abbau von schädlichen Stoffen und Schutz vor Algenwuchs. In der Laichzeit der Fische kommen weitere Probleme auf, da diese im Schilf ihre Eier ablegen und das den Pflanzen schadet.

Auch der Bestand der Nutrias ist nachteilig für den Naturschutz in den wiedervernässten Mooren, da die Nagetiere die Dämme und Verwallungen unterhöhlen und somit wasserbauliche Schäden entstehen. Das kann schlimmstenfalls zum Einbrechen der Dämme führen.

Schlussendlich werden auch Graugänse in zu großer Zahl ein Problem bei der Neu-Entwicklung von Schilfgebieten am Dümmer. Versuche der NUVD haben laut Marcel Holy gezeigt: „Das Schilf ist in der Lage, am Dümmer zu wachsen, aber dafür darf es nicht von den Gänsen abgefressen werden.“ Lag der Bestand der Graugänse am Dümmer vor 40 Jahren noch bei 80 Brutpaaren, sind es jetzt mehr als 1000. Talita Schröder