Noch ein Verbrauchermarkt für Lemförde?

+ © Sander Die Buden für den „Lichterzauber“ am dritten Advent stehen schon im Bürgerpark. Hinter ihnen liegt zwischen Straße und Bäumen die Potenzialfläche für einen weiteren Verbrauchermarkt in Lemförde. © Sander

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Carsten Sander schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In den Lemförder Einkaufsmärkten ist speziell in den Sommermonaten richtig was los - weil die Dümmer-Touristen in den Ort strömen. Nun hat die Samtgemeinde ihr Einzelhandelskonzept überarbeiten lassen und festgestellt: Ein weiterer, dann vierter Verbrauchermarkt würde Sinn machen. Möglicher Standort: Hinter dem Bürgerpark. Die Dümmer-Orte Hüde und Lembruch dürfen allenfalls auf eine kleinere Lösung mit einem Nahversorger hoffen.

Lemförde – Benötigt und verkraftet Lemförde einen weiteren Verbrauchermarkt? Würde man die Menschen fragen, die in den Sommermonaten – speziell an den Wochenenden – in den Supermärkten des Ortes einkaufen, wäre die Antwort wohl eindeutig. Ja, ja und nochmals ja. Denn wenn die Touristen, die am Dümmer Urlaub machen, in Lemförde ihre Einkäufe tätigen, wird es schon mal eng zwischen Cornflakes, Keksen, Kaffee und Klopapier. Weil diese Entwicklung nicht zu übersehen ist, hat die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ schon vor Monaten eine Überarbeitung des alten, aus dem Jahr 2008 stammenden Einzelhandelskonzepts in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Auch hier ein Ja für einen weiteren Verbrauchermarkt.

Dass der kommen wird, ist zwar noch nicht klar, weil einige Hürden zu nehmen sind, doch die Tendenz geht in diese Richtung, wie Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup auf Nachfrage bestätigt: „Wir dürfen am Dümmer – nicht zuletzt wegen des Marissa-Parks – mit erheblich mehr Touristen rechnen. Nach den Untersuchungen zeichnet sich ab, dass Lemförde einen weiteren Verbrauchermarkt gebrauchen kann, ohne dass ein Verdrängungswettbewerb im Ort stattfindet.“

Diese Einschränkung ist allen in Lemförde wichtig. Es soll nicht um den einen Mega-Supermarkt gehen, der die drei vorhandenen Märkte an die Wand drückt. „Wir wollen schließlich keinen Leerstand produzieren. Es geht um eine Ergänzung des bestehenden Angebots“, erklärt Mentrup, der in diesem Fall auch für einen Arbeitskreis – bestehend aus Vertretern der Politik, des lokalen Einzelhandels sowie der Industrie- und Handelskammer als beratende Stelle – spricht. Dieser Arbeitskreis hat mehrfach die Situation durchleuchtet, mögliche Standorte prüfen lassen. Herausgekommen ist, dass eine Fläche an der „Burgstraße“ favorisiert wird. Auf 10 500 Quadratmetern – ein Großteil davon ist bereits angekauft, für den Rest laufen Gespräche – könnte dann gebaut werden. Mentrup kann aus seinem Büro im Rathaus direkt auf das Terrain am Ende des Bürgerparks blicken. Neben der katholischen Kirche würde – nach jetzigem Planungsstand – zunächst ein Ärztehaus entstehen (wir berichteten) und dann weiter in Richtung Edeka-Markt der neue Komplex. „Kurz vor dem Finale“ seien die Beratungen im Arbeitskreis. Nach einer letzten Runde soll das Projekt Anfang 2023 dem Rat der Samtgemeinde vorgestellt werden.

Wieso dem Rat der Samtgemeinde und nicht dem Rat des Fleckens? Weil, so Mentrup, das Einzelhandelskonzept die Samtgemeinde betrifft und nicht nur den Ort Lemförde. Der soll aber „der Zentralort“ bleiben. Deshalb wurden Gedankenspiele, einen Vollsortimenter zwischen Lembruch und Hüde zu platzieren, nicht weiter verfolgt. „Wir haben gesagt, dass wir den Zentralort Lemförde nicht schwächen wollen.“

Und auch nicht zerklüften. Deshalb sollte ein neuer Markt in direkter Nachbarschaft zu Combi, Edeka und Aldi geplant werden. Drei ins Spiel gebrachte Alternativstandorte in Randbereichen der Ortschaft seien „aus raumordnerischer Beurteilung nicht zulässig“ gewesen, so Mentrup. Zumal im als „zentraler Versorgungsbereich“ (ZVB) abgesteckten Bereich noch Fläche zur Verfügung steht.

Diese Fläche soll optimal genutzt werden. Was bedeutet, dass zwei- oder zweieinhalbgeschossig gebaut werden könnte, um über einem Markt weitere Nutzung zu ermöglichen. Etwa für Büros oder Praxen.

Offene Fragen beim Thema Zuwegung, Parkfläche und Anliegerschutz Der Standort „Burgstraße“ für einen möglichen neuen Verbrauchermarkt wirft Fragen auf. Eine davon: Wie ist die Zuwegung geplant? Antwort: Von der Hauptstraße kommend über den Kreisel am Combi, dann am Combi vorbei. Ob dafür Ausbaumaßnahmen getroffen werden müssen, soll noch untersucht werden, erklärt Samtgemeindebürgermeister Mentrup. Klar ist, dass der Verkehr nicht über „Am Burggraben“ fließen soll. Außerdem ein Thema: Wie würde das Richtung Bahntrasse angrenzende Wohngebiet vom Markt abgeschirmt werden? Viel muss in dieser Hinsicht möglicherweise gar nicht getan werden. Derzeit gibt es dort einen Grünstreifen mit Busch- und Baumwerk – und dieser soll laut Mentrup im Fall des Falles „weitgehend erhalten bleiben“. Und dann noch das Parkproblem: Reichen 10 500 Quadratmeter Fläche aus, um alle Pläne zu verwirklichen und dennoch genügend Parkfläche für Kunden vorzuhalten? Vielleicht nicht. Deshalb muss auch der Bau einer Tiefgarage mit in die künftigen Planungen einbezogen werden. „Das ist bisher nur eine Idee, aber vielleicht ist es machbar“, sagt Mentrup. csa

Allerdings steht und fällt dies alles mit einem Betreiber für den Verbrauchermarkt. Welche Kette dort einziehen wird und wer als Investor auftritt, sind noch völlig offene Fragen. Vorbehaltlich einer Zustimmung durch den Rat „werden wir Gespräche mit Verbrauchermärkten aufnehmen“, erklärt Lars Mentrup, der jedoch weiß, dass in diesen Gesprächen das eine oder andere Problem zu lösen sein wird. Denn Lemförde geht mit klaren Ansprüchen auf die Suche. Mentrup: „Wir werden städtebaulich Einfluss auf die Gestaltung von Fassade und Dach nehmen.“ Heißt: Das Gebaude mit dem Markt sollte zum Ambiente des Bürgerparks und des Amtshofes passen.

Lässt sich alles so umsetzen, wie gewünscht, wird Lemförde als Einkaufsort weiter an Bedeutung gewinnen. Zumal im kommenden Jahr auch der Aldi seinen Neubau in Angriff nehmen und wachsen wird. In Hüde und Lembruch, den Touristenorten am Dümmer, wird es dagegen keinen Supermarkt geben. Gegen eine Ansiedlung eines Nahversorgers – also ein, zwei Stufen unter einem Vollsortimenter – spricht dort jedoch laut Lars Mentrup nichts.