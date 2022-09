Nils Meyer beginnt als neuer Leiter des Syker Kreismuseums

+ © Anke Seidel Ein ganz besonderer Händedruck: Nils Meyer (2.v.l.) übernimmt von Dr. Ralf Vogeding (2.v.r.) die Leitung des Kreismuseums. Landrat Cord Bockhop und Erster Kreisrat Wolfram van Lessen stellten den neuen Museumsdirektor am Donnerstag vor. © Anke Seidel

Nils Meyer (49) startet als Direktor des Kreismuseums mit Goldhort in Syke . Er tritt in die Fußstapfen von Dr. Ralf Vogeding.

Syke – Für den 49-jährigen Nils Meyer beginnt an diesem Freitag ein neuer Lebensabschnitt – pünktlich um 7.30 Uhr mit dem ersten Arbeitstag als neuer Direktor des Kreismuseums. Sein ganz besonderes Arbeitsfeld, das die verschiedensten Epochen der Geschichte in der Region spiegelt, ist ihm bereits vertraut. Denn der Nachfolger von Museumsdirektor Dr. Ralf Vogeding ist schon mehrmals vor Dienstantritt vor Ort gewesen – vor allem, um die Mitarbeiter kennenzulernen: „Präsenz zu zeigen, hier zu sein, das war mir ganz wichtig“, so Meyer.

Landrat Bockhop und Erster Kreisrat van Lessen betonen die großen Fußstapfen Ralf Vogedings

Landrat Cord Bockhop und Erster Kreisrat Wolfram van Lessen stellen ihn am Tag vor seinem Dienstbeginn öffentlich vor. „Mit Herrn Meyer bricht in unserem Kreismuseum sozusagen eine neue Ära an, denn er löst nach mehr als drei Jahrzehnten unseren sehr geschätzten Museumsleiter Dr. Ralf Vogeding ab, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet“, lässt der Landrat wissen, „Dr. Vogeding hinterlässt sehr große Fußstapfen, in denen aber unzählige Möglichkeiten auf unseren neuen Kollegen warten“. Dem neuen Museumsdirektor hat Landrat Cord Bockhop so etwas wie einen Talisman mitgebracht: das Miniaturmodell des Goldhortmuseums.

Um die Leitung des Kreismuseums hatten sich 30 Kandidaten aus ganz Deutschland beworben, blickt der Erste Kreisrat zurück. Nils Meyer überzeugte. „Es gibt eine Anekdote“, so Wolfram van Lessen schmunzelnd. Noch am Tag der Entscheidung für den 49-Jährigen habe man ihn dann ein zweites Mal in Syke gesehen – im Goldhortmuseum bei der Preisverleihung der Sparkassenstiftung.

Nils Meyer wiederum zitiert seine Ehefrau, die nach dem Lesen der Stellenausschreibung gesagt habe: „Wenn du dich da bewirbst, dann klappt das.“ Der Rest ist Geschichte.

Nils Meyer bedeutet die Pflege des Ehrenamts sehr viel

Zu genau der hat der neue Museumsdirektor ein professionelles, tief fundiertes Verhältnis. Sein Magisterstudium (Vor- und Frühgeschichte, Ethnologie und Bodenkunde) sowie einen Aufbaustudiengang Museumsmanagement absolvierte er an der Universität Hamburg. Seit 15 Jahren ist er als wissenschaftlicher Museumsleiter tätig – bis 2017 im Museum Moorseer Mühle in Nordenham und fünf Jahre lang als Leiter des Heimatmuseums in Scheeßel. Mit seiner Ehefrau und seinem siebenjährigen Sohn hat er dort seinen Lebensmittelpunkt.

Aber das soll sich ändern. Nils Meyer ist fest überzeugt: „Der Museumsleiter, der Dorfarzt und der Pastor sollten im Ort wohnen.“ In seiner neuen Funktion möchte der 49-Jährige im Landkreis Diepholz Wurzeln schlagen – ein passendes Domizil sucht die Familie noch. In jedem Fall ist die Leitung des Kreismuseums mit dem Goldhortmuseum eine besondere Perspektive für den 49-Jährigen: „Das passt wie Arsch auf Eimer“, sagt er lachend, „das dürfen Sie ruhig so zitieren“.

Das passt wie Arsch auf Eimer

Wie in Scheeßel hat die Unterstützung durch Ehrenamtliche im Kreismuseum Syke sowie im Dümmermuseum Lembruch, das ebenfalls zum musealen Eigenbetrieb des Landkreises gehört, eine enorme Bedeutung. „Die Pflege des Ehrenamts ist enorm wichtig!“, sagt Nils Meyer. Allein im Kreismuseum Syke bestehe die Mannschaft aus etwa 100 Haupt- und Ehrenamtlichen, sagt Dr. Ralf Vogeding. Ihm hätten stets besonders die verschiedenen Projekte mit unterschiedlichen Institutionen – wie dem Kreisheimatbund – am Herzen gelegen, ergänzt Dr. Vogeding. Aktuell geht es um das Thema Landwirtschaft.

Welche Wünsche möchte Nils Meyer im Kreismuseum gern verwirklichen? „Das Museumssiegel erneuern!“, antwortet er. Dieses Qualitätssiegel des Museumsverbandes wird nach anspruchsvoller Prüfung vergeben. Außerdem möchte er die Ausschilderung verbessern – was bald gelingen könnte: Der Landkreis lässt zurzeit ein Kulturschild für das Goldhortmuseum erarbeiten, das künftig an der Autobahn stehen soll.