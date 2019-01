Nico Saupe 25 Jahre im Spielmannszug

Tambourmajor erhält einen Orden

+ Gewählte und geehrte Spielmöpse (v.l.): Rainer Wittig, Gunter Hinke, Nico Saupe und Frank Zdunek. Foto: spielmannszug

Lemförde - Nico Saupe, Tambourmajor des Spielmannszuges Lemförde, gehört den „Spielmöpsen“ seit nunmehr 25 Jahren an. Dafür erhielt er in deren Jahreshauptversammlung von seinem Stellvertreter Detlef Pöttker einen Orden überreicht. Björn Saupe und Thomas Hespe sind ebenfalls 25 Jahre dabei, waren in der Sitzung aber nicht anwesend. In seinem Rückblick bedankte sich Nico Saupe bei dem Zug für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er appellierte an den Gemeinschaftssinn aller und bat nochmals alle „Spielmöpse“, auch in Zukunft zahlreich an den Terminen des Zuges teilzunehmen.