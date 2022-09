Neues Restaurant am Dümmer: „Da Giovanni“ geht an den Start

Von: Carsten Sander

Das Schild, das vor dem Freizeitbad Dümmer auf das neue Restaurant hinweist, steht schon. Eröffnen wird Giovanni Tumbarinu sein Lokal „Da Giovanni“ aber erst am 10. Oktober. © Sander

In der Dümmer-Region ist Giovanni Tumbarinu schon seit Jahren bekannt. Jetzt eröffnet er sein erstes eigenes Restaurant. Der 53-Jährige übernimmt das ehemalige Insel-Café im Hüder Hallenbad und macht ein Lokal mit italienischer Küche daraus. Die Eröffnung ist für den 10. Oktober geplant.

Hüde – Endlich! Der Gasanschluss ist installiert. Jetzt kann Giovanni Tumbarinu so richtig loslegen, die Küchengeräte, die längst alle geliefert sind, einbauen. Und wenn auch das erledigt ist, geht „Da Giovanni“ an den Start. Der 53-Jährige hat die Räumlichkeiten des ehemaligen „Insel Cafés“ am Freizeitbad Dümmer in Hüde übernommen und wird dort in Kürze italienische Speisen und etwas mehr anbieten. Zum ersten Mal öffnet das Restaurant am 10. Oktober. Es ist in gleich zweifacher Hinsicht eine Premiere.

Seit 29 Jahren arbeitet Giovanni Tumbarinu bereits in der Gastronomie, gelernt hat der Koch seinen Job in Italien. Aber auch Spanien und Frankreich waren Stationen, bevor er vor 26 Jahren nach Deutschland kam. In der Dümmerregion ist er seit langer Zeit bekannt, hat zuletzt in Lembruch gearbeitet. Doch jetzt wagt er sich in die vordere Reihe, eröffnet sein erstes eigenes Lokal. Und dass er mit dem Standort Freizeitbad die richtige Wahl getroffen hat, steht für ihn schon jetzt außer Frage: „Ich fühle mich hier bereits zu Hause.“

Giovanni Tumbarinu hat dieses berufliche „Zuhause“ von der Samtgemeinde Lemförde gepachtet. Auch für sie ist es das erste Mal in 41 Jahren Freizeitbad-Historie, dass ein richtiges Restaurant in das ehemalige Insel-Café einzieht. Nachdem die langjährige Pächterin Annegret Stolpe aus Altersgründen aufgehört hatte, war der erste Versuch der Neuvergabe gründlich gescheitert. Anschließend wurde renoviert, der Raum heller gestaltet – und ganz wichtig: Erstmals wird es einen Verkauf der Speisen und Getränke auch in das Bad geben. Dort wird ein Essbereich mit zunächst drei Tischen ausgewiesen – nicht baulich abgetrennt, sondern nur mit roten Linien auf dem Boden markiert. „Ein Experiment“ sei das, sagt Kerstin Schult von der Verwaltung. Wenn aber Pizza im Schwimmbecken landet, „dann stellen wir es wieder ein.“

Es wird funktionieren. Wie das ganze Restaurant funktionieren wird – behauptet jedenfalls Giovanni Tumbarinu, der von sich sagt: „Ich bin immer ein optimistischer Mensch.“ 65 Plätze bietet sein Restaurant, plus etliche auf der Terrasse, die allerdings erst im kommenden Frühjahr öffnen wird. Geboten wird zu 80 Prozent italienische Küche und zu 20 Prozent Mediterranes, Gyros, aber auch Schnitzel. „Die Leute lieben meine Schnitzel“, sagt der Restaurant-Chef und verspricht: „Bei mir bekommt man nur Qualität, nur frische Zutaten. Ich bin ein Qualitätsmensch.“ Und ein Koch der alten Schule noch dazu. 08/15-Saucen biete er nicht an, sagt Tumbarinu: „Meine Bolognese muss zehn Stunden kochen, bevor sie serviert wird.“ Er selbst wird mit einem Mitarbeiter in der Küche arbeiten, für den Service sind in Stoßzeiten drei oder vier Kräfte vorgesehen. Grundsätzlich gilt beim Chef: „Ich mache vieles gerne selbst.“

Von der Samtgemeinde wurde er verpflichtet, neben den Angeboten von der Speisekarte auch die für Badebetriebe üblichen Kleinigkeiten zu verkaufen. Eis am Stiel, Süßigkeiten – „das muss einfach sein“, erklärt Kerstin Schult.

Perfekt wäre es gewesen, wenn „Da Giovanni“ mit dem Re-Start des Freizeitbades nach der Betriebspause auch sein Restaurant hätte eröffnen können. Am Dienstag, 4. Oktober, startet der Badebetrieb wieder, doch um diesen Termin zu halten, kam der Gasanschluss etwas zu spät, die Küche wird nicht fertig. „Den 4. schaffen wir nicht, aber der 10. Oktober ist garantiert“, sagt Tumbarinu. Geöffnet hat „Da Giovanni“ dann mit Ausnahme des Dienstags immer von 17 bis 23 Uhr sowie samstags und sonntags zusätzlich von 12 bis 14 Uhr.