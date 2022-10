Neues Gutschein-System der „Lemförderer“

Von: Carsten Sander

Präsentation der neuen Gutscheine der „Lemförderer“: Die Vorstandsmitglieder (v.l.) Ralf Klostermann, Dietmar Emshoff und Axel Meinke zeigen die Geschenkidee. © Sander

Die Werbegemeinschaft „Lemförderer“ präsentiert den „Gutschein für jedermann“. Er bietet mehr Flexibilität als normale Gutscheine.

Lemförde – In Lemförde kann bald mit einer eigenen Währung bezahlt werden – okay, das stimmt nicht ganz. Die Gutscheine, die die „Lemförderer“ mit Start heute, 1. Oktober, auf den Markt bringen werden, als Währung zu bezeichnen, ist dann doch etwas übertrieben. Ein Zahlungsmittel sind sie aber allemal. Und zwar eines, das gewissermaßen von Herzen kommen soll. Denn die Gutscheine eignen sich bestens als Geschenk (Weihnachten kommt schnell!) oder für Unternehmen auch als Sonderzuwendung für Mitarbeiter, als kleiner Benefit also.

Dies ist jedenfalls eine Idee, die hinter den neuen Gutscheinen steckt. Die andere erklärt Dietmar Emshoff, Vorsitzender des Gewerbevereins „Lemförderer“: „Das Geld soll in der Gemeinde bleiben, und die Leute sollen Spaß daran haben.“ Deshalb verhält es sich mit den Gutscheinen der „Lemförderer“ auch anders als mit klassischen Gutscheinen. Normalerweise gilt: Jedes Geschäft stellt seine eigenen Gutscheine aus. Nun bietet die neue Variante aber mehr Möglichkeiten. Alle Geschäfte und Unternehmen, die sich über die „Lemförderer“ an der Aktion beteiligen, können Gutscheine ausgeben. Diese können wiederum bei jedem anderen dem System angeschlossenen Laden eingelöst werden. Das gibt Schenkern und Beschenkten eine hohe Flexibilität. Emshoff: „Es soll einfach ein Gutschein für jedermann sein.“

Ausgegeben werden sie mit 15, 25 oder 50 Euro. Von jedem Wert sind in der ersten Auflage 1 000 Stück geordert – Nachschub jederzeit möglich. Ab heute sind die Gutscheine in den teilnehmenden Geschäften der 74 Mitglieder der „Lemförderer“ zu haben. Wer sich nun denkt, „Prima, den lege ich mir auf den Kopierer und hab’ dann zwei“, dem sei gesagt. Nix da! Die Gutscheine sind durch eingearbeitete besondere haptische und auch optische Merkmale kopiersicher gemacht worden.

Auch wichtig zu wissen: Die Gutscheine haben eine Gültigkeit von drei Jahren, danach verfallen sie. Und einmal gekauft ist keine Barauszahlung mehr möglich, auch nicht von Restbeträgen. Ebenso gibt es keine Chance auf Teileinlösungen. Heißt: Entweder der ausgewiesene Wert wird mit einem Einkauf aufgebraucht oder der Restwert verfällt.

Eine Liste der ausgebenden und annehmenden Geschäfte ist auf www.lemfoerderer.eu zu finden.