Neuer Wohnraum für junge Brockumer

Planung für Baugebiet „Im Dorfe III“ schreitet voran

Ein neues Baugebiet soll an der Kämper Straße in Brockum entstehen.

Brockum - Die Brockumer sind offenbar schon etwas ungeduldig. „Ab wann kann man ein Grundstück verkaufen“, fragte Bürgermeister Marco Lampe in der Ratssitzung am Mittwochabend, gleich nachdem Matthias Desmarowitz von der Ingenieurplanung Wallenhorst die wesentlichen Eckpunkte des geplanten Baugebiets „Im Dorfe III“ an der Kämper Straße vorgestellt hatte. Ein bisschen Zeit wird noch ins Land gehen, doch wenn das weitere Planverfahren wie gewünscht verläuft, kann die Erschließungsstraße noch in diesem Jahr gebaut werden, stellte Bauamtsleiter Lars Mentrup in Aussicht. Die entsprechenden Mittel sind im Haushaltsplan reserviert.