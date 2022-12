Neuer Wohnraum in Lemförde: Der Startschuss Richtung Expansion

Von: Carsten Sander

Ein Überblick über das Gesamtprojekt: Geschätzt bis zu 1 000 Menschen könnten in dem Gebiet zwischen Lemförde (im Osten) und Stemshorn (im Westen) ein neues Zuhause finden.

Das Projekt hat eine ganz ordentliche Größe. Auf etwa 44 Hektar wollen Lemförde und Stemshorn in den kommenden Jahren Wohnraum schaffen - sprich: Häuser bauen lassen. Geschätzt 1000 Menschen könnten es sein, die irgendwann dort leben werden. Nachdem in Stemshorn ein erster kleiner Abschnitt bereits realisiert wurde, gibt jetzt auch Lemförde den Startschuss zur Expansion. Das Gebiet „Am Stemweder Berg IV“ wird den Bürgern vorgestellt.

Lemförde/Stemshorn – Wie lange es letztlich dauern wird, bis alle Pläne tatsächlich verwirklicht sind, lässt sich gegenwärtig überhaupt nicht abschätzen. Vielleicht 20 Jahre, vielleicht weniger. Aber auf diesem langen Weg, an dessen Ende ein außergewöhnlich großer, neuer Wohnbezirk auf dem Gebiet des Flecken Lemförde und der Gemeinde Stemshorn stehen soll, hat Lemförde jetzt einen weiteren Schritt gemacht. Der Rat des Fleckens gab am Mittwochabend den Entwurf für den Bebauungsplan Nr. 37 „Am Stemweder Berg IV“ zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung frei. Das Projekt nimmt also Fahrt auf.

„Am Stemweder Berg IV“ schließt nahtlos an die Baugebiete „Am Stemweder Berg I bis III“ an, liegt direkt an der L346 / Haldemer Straße/Hauptstraße zwischen Lemförde und Stemshorn und ist etwa drei Hektar groß. Sechs Mehrfamilienhäuser und 21 Einfamilien- oder Doppelhäuser sollen dort laut Entwurf entstehen. Dieser Abschnitt ist allerdings nur ein Bruchteil des städtebaulichen Gesamtkonzeptes, das Lemförde und Stemshorn gemeinsam erdacht und entworfen haben. Dieses sieht vor, dass auf einer Fläche von annähernd 44 Hektar Wohnraum für etwa 1 000 Menschen geschaffen wird. Zur Einordnung: Die Samtgemeinde Lemförde würde sich damit in Sachen Einwohnerzahl um etwa zweimal Stemshorn oder ein weiteres Brockum vergrößern. Und da das Gros der Flächen zur Gemeinde Stemshorn gehört, kann sich die kleine Kommune auf eine Verdopplung ihrer Einwohnerzahl einstellen.

Doch das ist noch Zukunftsmusik und bislang nur Theorie. Vorerst geht es ganz konkret nur um „Am Stemweder Berg IV“, den ersten Bauabschnitt auf Lemförder Terrain. Begrenzt wird das Gebiet im Osten von „Am Stemweder Berg II“, im Westen von der Gemeindegrenze zu Stemshorn, im Norden von der L 346 und im Süden vom freien Blick auf den Stemweder Berg. Noch. Denn das Gebiet soll als Abschnitt „Lemförde 1“ (L1) mit der Zeit Richtung Stemweder Berg erweitert werden – um weitere 5,3 Hektar. „L1“ wird, wie später auch „L2“ (8,4 Hektar) und „S2“ bis „S4“ (S steht für Stemshorn), als in sich weitgehend geschlossenes System gebaut werden. „In welchem Zeitraum sich das realisieren lässt, hängt auch von der Nachfrage ab und davon, wie die Grundstücke verfügbar sind“, sagt Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup. Bislang hat die Gemeinde nur für das nun vorgestellte Gebiet die Flächen angekauft.

Sechs Mehrfamilien- und 21 Einfamilienhäuser finden dort Platz. Die drei Hektar große Fläche gehört im Gesamtprojekt zum Gebiet „L1".

Sechs Mehrfamilienhäuser sollen dort parallel zur L 346 entstehen – mit jeweils sechs Wohneinheiten, deren Balkone und Terrassen gen Süden, also dem Stemweder Berg ausgerichtet sind. Hinter den Mehrfamilienhäusern sind 21 Einfamilienhäuser geplant – möglich sind nach derzeitigem Planungsstand auch Doppelhäuser. 600 Quadratmeter sollen die Grundstücke laut Entwurf des Bebauungsplans in etwa groß sein, die maximale Gebäudehöhe soll zehn Meter betragen. Aber das alles ist noch nicht in Stein gemeißelt, Änderungen sind denkbar, möglicherweise auch nötig, wenn sich Bürger und/oder Träger öffentlicher Belange im weiteren Verlauf des Genehmigungsverfahrens zu Wort melden.

Erneuerbare Energien? Abwarten, was der Gesetzgeber macht Etwas fehlt im Entwurf des Bebauungsplans für das Gebiet „Am Stemweder Berg IV“: Auflagen für das Themengebiet „Erneuerbare Energien“ und Wärmeversorgung, die über bestehende Verordnungen hinaus gehen, finden sich darin nicht. Doch das sei nicht etwa vergessen, sondern ganz bewusst vorerst nicht eingearbeitet worden, sagte Lars Mentrup in seiner Funktion als Leiter der Verwaltung. Auf Nachfrage von Ratsmitglied Gitta Egbers erklärte er: „Wir möchten abwarten, ob wir solche Festlegungen treffen müssen oder ob uns der Gesetzgeber bei diesem Thema zuvorkommt.“ Heißt: Weitere bundesweit verpflichtende Maßnahmen bei Neubauten würden den kommunalen Planern Diskussionen, Entscheidungen und Arbeit ersparen.

Mit „Stemshorn 1“ ist ein kleiner, nur 1,3 Hektar großer Abschnitt des Gesamtprojektes bereits fertiggestellt. Die Häuser am südwestlichen Rand, direkt an den Stemshorner Friedhof angrenzend, stehen bereits.

Zur Gesamtfläche von annähernd 44 Hektar gehören auch 6,8 Hektar Ausgleichsfläche mit Grünland, Baumbestand und Wasserflächen.