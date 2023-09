Neue Struktur in der ZF: Eine Chance ohne Risiko für die Dümmer-Region?

Von: Carsten Sander

Mit bald nur noch 2 600 Beschäftigten werden die ZF-Werke der Dümmer-Region Teil der 60 Standorte und 37 000 Mitarbeiter zählenden Division „Chassis Solutions“. © Ripking

Der Automobilzulieferer ZF legt zwei Geschäftsbereiche zur dann größten Division im Unternehmen zusammen. Das hat auch Auswirkungen auf die Dümmer-Region mit ihren fünf ZF-Standorten. Divisionsleiter Dr. Peter Holdmann sieht aber „kein erhöhtes Risiko“ für den Verlust von Arbeitsplätzen.

Lemförde/Wagenfeld/Diepholz – Der Automobilzulieferer ZF legt zwei Geschäftsbereiche zur dann größten Division im Unternehmen zusammen. Das hat auch Auswirkungen auf die Dümmer-Region mit ihren fünf ZF-Standorten in Lemförde, Diepholz, Wagenfeld, Damme und der Zentrale in Stemwede-Dielingen. Dr. Peter Holdmann, der derzeit die Division Fahrwerktechnik von Dielingen aus verantwortet und zum 1. Januar 2024 zum Leiter der neuen Division „Chassis Solutions“ aufsteigt, sieht durch den Zusammenschluss „kein erhöhtes Risiko“ für den Verlust von ZF-Arbeitsplätzen in der Region.

Dass die ZF den im Schwerpunkt in der Dümmer-Region beheimateten Bereich „Fahrwerktechnik“ mit dem Bereich „Aktive Sicherheit“ verheiraten würde, war in der Welt der Automobilzulieferer schon lange ein offenes Geheimnis. Auch dass Dr. Holdmann zum Chef der „Super-Division“ ernannt würde, war öffentlich geworden. Nun wurden die Veränderungen auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München offiziell bestätigt. In einer Online-Konferenz am Donnerstag informierte Holdmann über die Neuerungen, die auf die noch 3.200 Beschäftigten in den Werken rund um den Dümmer zukommen.

ZF-Jobs bis 2026 sicher – aber auch darüber hinaus?

Das Wichtigste vorweg: Angestrebte Einspareffekte – sprich: Stellenstreichungen – finden zunächst nur in den Chefetagen statt. Für die restliche Belegschaft gilt die vor anderthalb Jahren geschlossene Vereinbarung, dass bis Ende 2026 keine Beendigungskündigungen ausgesprochen werden. Holdmann geht zudem davon aus, „dass die Jobs deutlich über diesen Zeitraum hinaus sicher sind. Aber das müssen wir jetzt auch in den kommenden Monaten und Jahren beweisen. Wir müssen die Pläne zur Digitalisierung und weiteren Produktivitätssteigerung sauber umsetzen“, erklärt er. Soll heißen: Die Dümmer-Standorte müssen sich in der veränderten Organisationsstruktur neu behaupten. Dass die Mitarbeiterzahl am Multidivisionsstandort Lemförde (gemeint ist die Dümmer-Region) sinken wird, steht jedoch schon jetzt und ohne Kündigungen fest.

Dr. Peter Holdmann wird die neue „Super-Division“ der ZF leiten. © ZF

Von Dielingen aus in der ganzen Welt aktiv Durch die Zusammenlegung der Divisionen Fahrwerktechnik (Region Dümmer) und „Aktive Sicherheit“ (USA) schafft die ZF gewissermaßen eine Super-Abteilung. Der Umsatz soll bis 2030 13,5 Milliarden Euro erreichen und zu jeweils einem Drittel in Europa, Amerika sowie Asien generiert werden. Zum Vergleich: Der ZF-Gesamtumsatz lag 2022 bei 43,8 Milliarden Euro. Die Division Fahrwerktechnik, zu der die fünf Standorte der Dümmer-Region gehören, erwirtschaftete 8,1 Milliarden Euro. Sie bringt in den Zusammenschluss also die größere wirtschaftliche Power ein. In der neuen Division „Chassis Solutions“ werden 16 500 Menschen beschäftigt sein, das ist exakt ein Zehntel der Gesamtbeschäftigtenzahl der ZF. Als den Globus umspannende Organisationseinheit bekommt die neue ZF-Division kein Headquarter im herkömmlichen Sinn, Leiter Dr. Peter Holdmann, wohnhaft in Osnabrück, behält deshalb Dielingen als seinen Arbeitsstandort. Von dort werden auch „einige Zentralfunktionen“ der „Super-Division“ gesteuert.

Drei Gründe gibt es dafür. Nummer eins: In Damme schließt im August 2024 das Werk. Das ist lange bekannt, von den 300 Mitarbeitern sind 100 bereits nach Wagenfeld und Diepholz gewechselt oder werden es noch machen. Mit 200 Mitarbeitern seien „sozialverträgliche Lösungen“ gefunden worden, so Holdmann. Dahinter verbergen sich Ruhestandsregelungen oder Aufhebungsverträge.

Nummer zwei: Im Geschäftsfeld Achsmontage, ein Bereich mit einem laut Holdmann „enormen Wachstumspotenzial“, ist die ZF ein Joint Venture mit dem taiwanesischen Wirtschaftsgiganten Foxconn, dem weltweit größten Hersteller von elektronischen Produkten, eingegangen. Bislang wurde die Achsmontage in der Zentrale in Dielingen gemanagt und verwaltet. Nun ziehen 100 Mitarbeiter um in die neugegründete „ZF Foxconn Chassis Modules GmbH“ – inklusive eigener Büroräume, nach denen noch im Umland gesucht wird. „Das werden wir in den kommenden Monaten abschließen“, so Holdmann. Er betont, dass Foxconn mehr den Rang eines Investors hat und die ZF über Vertreter im Aufsichtsrat (unter anderen mit ihm selbst) die Zügel nicht aus der Hand gibt. Ende Juli wurde der Vertrag fixiert, Start der neuen Gesellschaft ist ebenfalls der 1. Januar 2024.

Nummer drei: Die in Diepholz stationierte Sparte „Electronic Interfaces“ ist in Kürze Geschichte. Längst steht „Signata“ am Werkstor, der vor Monaten eingefädelte Verkauf werde in den kommenden „Tagen oder Wochen“ abgeschlossen, erklärt Dr. Peter Holdmann: „Das Closing des Vorgangs steht bevor, dieser Bereich wird bald nicht mehr zur ZF gehören.“ 300 Mitarbeiter sind bereits von der ZF zu „Signata“ gewechselt.

In der Summe sind es also 600 Personen, die die Region Dümmer von den 3 200 Beschäftigten abziehen muss. Aber der Realverlust an Arbeitsplätzen, das ist ZF-Manager Holdmann wichtig zu betonen, beschränke sich auf die 200 Stellen in Damme.

Künftig wird man also nur noch von 2 600 Beschäftigten in der ZF-Werken rund um den Dümmer sprechen. Vor ihnen liegt durch den Zusammenschluss zu „Chassis Solutions“ laut Dr. Peter Holdmann „eine große Chance“. Wenngleich die 2 600 in der dann weltweit 60 Standorte und 37 000 Mitarbeiter zählenden ZF-Division nur einen kleinen Teil darstellen, bleibe das Aufgabengebiet doch eines der spannendsten überhaupt, so Holdmann. Es geht um Lösungen, wie Fahrwerkkomponenten (Bremsen, Antrieb, Lenkung, Dämpfung) zentral und über eine Software gesteuert werden können. Dafür wurde am Dümmer bereits die Software „Cubix“ entwickelt. Die Branche schaue sehr interessiert auf die zusammengelegte Division und deren Arbeit, hat Dr. Peter Holdmann auf der IAA festgestellt: „Man rennt uns die Türen ein.“

Streifzug durch die Standorte: Das tut sich in Diepholz, Lemförde, Wagenfeld und Damme Auf der Pressekonferenz hat Dr. Peter Holdmann auch über die Entwicklungen an den ZF-Standorten der Dümmer-Region berichtet. Ein Überblick:

Diepholz: Die „Electronic Interfaces“ sind an „Signata“ veräußert, ein Werk mit 430 Angestellten ist geblieben. Und etwas Neues kommt dazu: In Dielingen ist das „Projekthaus Kunststofftechnologie“ ins Leben gerufen worden, die entsprechende Produktion wurde in Diepholz auf 2 500 Quadratmetern installiert. Zahnräder, Fahrwerkkomponenten sowie mechatronische Elemente werden dort aus Kunststoff gefertigt. Es ist eine neue, zarte Pflanze innerhalb des ZF-Konzerns. Holdmann sieht gute Zukunftschancen. 20 neue Arbeitsplätze seien bislang entstanden, etwa 50 könnten es werden. Diepholz ist zudem seit zwei Jahren das „Pilotwerk im Ausrollen der Digital Manufacturing Platform“. Übersetzt: In Diepholz testet die ZF, wie ein Werk und alle Abläufe digitalisiert werden können. Möglicherweise können das digitalisierte Werk Diepholz und die Errungenschaften im kommenden Jahr präsentiert werden.

Damme: Bis August 2024 muss das Werk geräumt sein, der Auszug läuft bereits. Holdmann spricht von einer „Herkulesaufgabe“. Die Produktion wird nach Wagenfeld, Tschechien, Frankreich und in die Türkei verlagert. 39 Montageanlagen und neun Bearbeitungszentren gehen auf die Reise. 800 Teilenummern – also Produkte – sind betroffen. Wagenfeld: In Wagenfeld wird der Großteil der 100 zwangsläufig aus Damme abwandernden Mitarbeiter übernommen. Eine neue Axialgelenk-Montage ist bereits aufgebaut. Lemförde: Auch im Ausbildungszentrum gibt es Veränderungen. Der Bereich Kunststofftechnologie kommt hinzu, ständig werden die Ausbildungszweige den Bedürfnissen angepasst, sagt Dr. Peter Holdmann: „Es ist in Zeiten des Fachkräftemangels, den wir selber spüren, sehr wichtig für uns, dazu beizutragen, dass wir unsere Mitarbeiter selbst ausbilden.“ 150 Auszubildende, circa je 50 pro Jahrgang, erlernen in Lemförde ihre Berufe. Sechs duale Studiengänge werden angeboten. csa